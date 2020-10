Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 17 ottobre su Canale 5, in cui verranno trasmessi due episodi, ci saranno diverse novità. In particolare, il fotografo Can Divit verrà scarcerato, ma dietro questa liberazione si nasconderà il piano malefico dell'imprenditore Fabbri. Quest'ultimo infatti farà un accordo con Sanem per consentire ad Aylin di acquisire tutte le quote dell'azienda che appartenevano all'uomo.

Sanem stringerà un accordo con Fabbri

Nella puntata che andrà in onda sabato 17 ottobre, Can riceverà la notizia di poter uscire dal carcere.

Però dietro questo risvolto positivo ci sarà un piano ben architettato di Aylin. Inoltre, in questo affare sarà coinvolta anche Sanem che stringerà un accordo con Fabbri.

Nello specifico, la ragazza - pur di far uscire il suo amato di prigione - baratterà il suo profumo in cambio delle azioni dell'azienda pubblicitaria e del ritiro della denuncia.

Fabbri cederà le quote della Fikri Harika ad Aylin

Purtroppo però le cose non andranno come previsto, in quanto Fabbri agirà alle spalle della giovane protagonista e cederà le sue quote ad Aylin. Quest'ultima ora potrà sabotare dall'interno la Fikri Harika e proverà a portarla anche in bancarotta.

Poco dopo, Aylin approfitterà di un momento di distrazione di Emre e lo bacerà.

Mentre Leyla assisterà a questa scena e deciderà di chiamare l'affascinante macellaio Osman per fissare un appuntamento con lui. Infine, ci sarà una forte discussione tra Nihat e Mevkibe che non si risolverà facilmente.

Non resta che aspettare la messa onda della prossima puntata di sabato 17 ottobre della soap turca Daydreamer- Le ali del sogno per scoprire ulteriori novità sulla scarcerazione di Can e dell'acquisizione delle quote della Fikri Hrika da parte di Aylin.

Riassunto della puntata precedente di Daydreamer

Nella precedente puntata di Daydreamer, Can ha avuto un confronto con Fabbri, in cui ha chiesto a quest'ultimo di cedere le quote dell'azienda.

L'uomo però ha rifiutato categoricamente ogni proposta del Divit, il quale è andato su tutte le furie e ha dato un pugno a Fabbri che subito ha provveduto a denunciarlo.

Per tale motivo il fotografo è finito in carcere.

Intanto, chi volesse recuperare i precedenti episodi potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.