L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer ritornerà come sempre anche nel prossimo fine settimana. Gli spoiler delle trame delle nuove puntate in onda su Canale 5 sabato 24 e domenica 25 ottobre rivelano che ci saranno diversi colpi di scena che avranno come protagonista Sanem. La ragazza, infatti, conoscerà per la prima volta la perfida mamma del suo fidanzato. Trattasi di Huma, una donna senza scrupoli che tornerà in città e proverà in tutti i modi ad ostacolare il fidanzamento di Can con Sanem. Ma questa sarà anche l'occasione affinché il fotografo farà chiarezza sul rapporto con sua madre, spiegando il vero motivo per il quale la detesta.

DayDreamer, spoiler trame del 24 e 25 ottobre

Nel dettaglio, gli spoiler di DayDreamer rivelano che una donna misteriosa si aggirerà tra le strade del quartiere di Sanem sostenendo di voler investire una grossa somma di denaro per procedere con la riqualificazione del posto.

La sua presenza non passerà affatto inosservata e sarà motivo di accesi scontri proprio con Sanem: tra le due, infatti, fin dal primo momento ci saranno delle scintille.

Intanto, però, Sanem è concentrata anche sul fronte lavorativo: la ragazza ha presentato il nuovo progetto per la RedMode che otterrà un clamoroso successo. Tutti ne sono entusiasti e questa nuova presentazione darà la prova ufficiale della sua bravura.

Can detesta sua mamma Huma

Ma l'entusiasmo della ragazza non durerà moltissimo, perché ben presto Sanem scoprirà che la donna con la quale ha avuto uno scontro nel quartiere è proprio la madre del suo fidanzato, che non nutre particolare simpatia nei suoi confronti e ne darà chiaramente prova in diverse occasioni.

Gli spoiler di DayDreamer del prossimo fine settimane, infatti, rivelano che il ritorno di Huma sarà anche motivo per Can di fare un po' di chiarezza su sé stesso, spiegando così i veri motivi che l'hanno portato ad allontanarsi sempre più dalla donna. Il fotografo, infatti, ammetterà di detestare sua mamma perché lo ha abbandonato da piccolo e non si sarebbe interessata di lui.

Huma umilia Sanem e Leyla: gli spoiler di DayDreamer

Un gesto che Can non ha saputo perdonare e che ancora oggi le rimprovera. Nel frattempo, però, Huma si metterà subito al lavoro e mostrerà una grande simpatia nei confronti di Ceyda, al punto da progettare di farla fidanzare al più presto proprio con suo figlio Can e in questo modo sbarazzarsi di Sanem.

Inoltre le trame di DayDreamer del 24 e 25 ottobre rivelano che Huma farà sentire il proprio potere anche in azienda e umilierà sia Sanem che Leyla, scatenando l'ira del fotografo.

Nel frattempo Nihat continuerà a dormire all'interno del negozio.