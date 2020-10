Prosegue l'appuntamento del weekend con DayDreamer, la soap opera turca con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni delle puntate in onda sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020 su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem. Ancora una volta, infatti, i due dovranno fare i conti con un momento di crisi che si abbatterà sul loro grande amore e a rendere tutto più complicato ci penserà anche la perfida Huma. La madre di Can non si arrenderà e continuerà a portare avanti il suo piano diabolico per fare in modo che i due si separino definitivamente

DayDreamer, anticipazioni 31 ottobre e 1 novembre 2020

Nel dettaglio, come riportato sulla Guida Tv ufficiale Mediaset, sabato 31 ottobre l'appuntamento con DayDreamer è in programma a partire dalle 14.05 con una puntata speciale che tornerà ad avere la durata di due ore.

La trama racconta che Ceyda darà una preziosa informazione a Can riguardante quello che è il nuovo progetto lavorativo di Enzo Fabbri.

Ceyda, infatti, grazie ad una talpa di MacKinnon, riuscirà a scoprire che Fabbri sta per lanciare sul mercato un nuovo profumo. Così deciderà subito di mettere al corrente della situazione il fotografo che, fino a quel momento, non sapeva nulla del nuovo impegno del suo 'rivale' che l'ha fatto finire addirittura in carcere.

Sanem vuole confessare a Can il segreto sul profumo venduto a Fabbri

E così Sanem, sentendosi in colpa perché ha venduto il suo profumo a Fabbri e sa che l'uomo sta per lanciare sul mercato proprio quel prodotto, prenderà in seria considerazione l'ipotesi di confessare tutta la verità al suo amato, così da evitare di continuare a mentirgli.

Tuttavia questa confessione choc di Sanem arriverà proprio nel momento in cui Can maturerà un'altra importantissima decisione riguardante il loro futuro di coppia. Il fotografo, infatti, deciderà di chiederle di sposarlo e di diventare così sua moglie a tutti gli effetti.

Sanem pazza di gelosia: anticipazioni DayDreamer 31 ottobre e 1 novembre

E nel momento in cui la verità verrà a galla, ci sarà un nuovo momento di crisi per la coppia composta da Can e Sanem. Le anticipazioni di DayDreamer di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre raccontano che Huma, approfittando di questa attuale situazione in corso tra suo figlio e Sanem, farà di tutto per separarli definitivamente.

In particolar modo Huma spingerà suo figlio tra le braccia della bella e ricca Ceyda e riuscirà a farli avvicinare. Una situazione che diventerà a dir poco insostenibile per la Aydin che, diventerà pazza di gelosia per il rapporto che sta nascendo tra il suo fidanzato e Ceyda. I due riusciranno a recuperare oppure no? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap opera turca.