Nuove anticipazioni riguardanti la soap opera turca DayDreamer, Le ali del sogno della giornata di sabato 3 ottobre. Puntata che sarà visibile dalle ore 14.45 circa su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Sanem e Can usciranno allo scoperto, dicendo a tutti il loro vero amore. Questa rivelazione lascerà basiti e senza parole tanti impiegati della Fikri Harika che non erano contenti di questo legame passionale. Ma tra tutte le persone che non hanno gradito questa notizia c’è anche Deren. Nello specifico, la direttrice dell’agenzia non aveva detto a nessuno di avere un avuto un debole verso il suo datore di lavoro.

Can deciderà di ufficializzare la storia d’amore con Sanem

Ma proprio mentre i due innamorati decideranno il posto dove mettere la postazione nuova di lavoro da parte di Aydin, sposteranno inavvertitamente alcuni documenti che si troveranno sulla scrivania di Divit. Sanem farà cadere, senza farlo apposta, le pietre lunari molto importanti per Can. Nell’impatto una delle due pietre si romperà e questo potrebbe essere un segnale molto negativo. Dunque un brutto presagio ma che non modificherà certamente l’umore da parte di Can. Layla dopo essere stata lasciata da Emre, non riuscirà a ritornare al suo posto di lavoro. La giovane dirà infatti a tutti di stare molto male. Un mal d’amore, che soltanto poche persone riusciranno a capire.

Osman cercherà di aiutare in tutti i modi Layla. Intanto McCanon e Ceyda avranno un incontro con Can per affidare la loro campagna pubblicitaria dell'azienda alla Fikri Harika. Un progetto che sarà tanto importante e che potrà servire all’agenzia per risanare i prorpi conti. I tre si rivedranno di nuovo a cena per continuare a parlare di lavoro, ma questa volta Can deciderà di portare con sé Sanem, presentandola a tutte le persone come la propria fidanzata.

Naturalmente questa notizia non sarà presa benissimo da parte di Ceyda.

In arrivo problemi per Can e per la società Fikri Harika

Durante la puntata che andrà in onda il 3 ottobre 2020, succederà anche qualcosa di inaspettato. Infatti, nel locale arriverà l'imprenditore Enzo Fabbri. Dopo aver riconosciuto l'imprenditore, McCannon dirà a Can di aver avuto dei problemi proprio con l'imprenditore italiano Enzo Fabbri.

Sembra che quest'ultimo si fosse comportato in modo scorretto con la sua azienda, causando un danno economico importante. Dunque per la la Fikri Harika e Can ci saranno altri problemi che andranno risolti. Infine, Fabbri Enzo, ha deciso di mantenere il 20% delle quote azionarie della società. Ora tutto questo potrebbe creare un grosso problema per McCannon.