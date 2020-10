Nella puntata di sabato 31 ottobre di DayDreamer, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10, dopo essere stata vista da Emre mentre usciva dall'ufficio di Enzo Fabbri, Sanem rientrerà come se nulla fosse alla Fikri Harika, ma qui ci sarà una brutta notizia ad attenderla: Ceyda confiderà a Can che a breve l'imprenditore italo-francese lancerà un nuovo profumo, per questo motivo sarà ancora più necessario mettere in risalto la campagna pubblicitaria per MacKinnon e la Red Mode Cosmetics. Ovviamente la situazione diverrà motivo di ansia per Sanem, in quanto temerà che Fabbri sia già pronto a uscire con il suo profumo.

Huma si trasferisce nella villa di Can ed Emre

Huma, non sentendosi a proprio agio in albergo, deciderà di trasferirsi nella villa dei fratelli Divit. Nello stesso luogo si terrà una riunione straordinaria della Fikri Harika e tutti i dipendenti saranno impegnati a lavorare alla campagna per MacKinnon. A casa Divit arriverà anche Ceyda, invitata da Huma. Quest'ultima, infatti, crede che l'amministratrice delegata della Compass Sport sia la donna ideale per Can, mentre per quanto riguarda Sanem ammetterà che c'è ancora qualcosa che non la convince.

Can non sopporterà di vivere sotto lo stesso tetto della madre, così deciderà di trasferirsi nel suo rifugio. Qui, però, si farà prendere dalla nostalgia.

Aprirà una scatola contenente alcuni oggetti appartenenti alla sua infanzia, tra cui una foto che ritrae lui ed Emre da piccoli insieme alla madre.

Can chiede a Sanem se vuole diventare sua moglie

Successivamente Can deciderà di portare Sanem nel suo rifugio. Nel mentre Emre vorrà fare chiarezza in merito alla presenza della giovane Aydin negli uffici di Fabbri, per questo motivo chiederà un incontro a Leyla, occasione in cui la ragazza gli confermerà che la sorella ha ceduto il suo profumo a Enzo Fabbri e che a breve racconterà a Can tutto quello che è successo.

Emre, però, dirà a Leyla che Can è intenzionato a fare la proposta di matrimonio a Sanem e avrà paura che con tale rivelazione il fratello possa soffrire di nuovo. Così i due si mobiliteranno per contattare telefonicamente Sanem, ma non ci riusciranno, così decideranno di raggiungerli al rifugio.

Intanto Can e Sanem arriveranno nel rifugio situato fuori città, dove il fotografo ricreerà un'atmosfera molto romantica, in fondo sarà pronto per fare alla giovane Aydin una proposta davvero importante.

Prenderà in mano un astuccio contenente un anello, che avrà incastonato la pietra lunare bianca che Sanem, in passato, aveva accidentalmente rotto. Con quel gioiello in mano Can chiederà alla giovane Aydin se vuole diventare sua moglie.