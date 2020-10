Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il rapporto tra Can e Sanem subirà un'altra battuta d'arresto. L'ennesima crisi tra i due nascerà in seguito alla scarcerazione del fotografo, quando scoprirà tutta la verità sull'accordo segreto che c'è stato tra la sua fidanzata ed Enzo Fabbri. La reazione di Can sarà furiosa ma poi un incidente che vedrà coinvolta Sanem, lo farà preoccupare moltissimo.

DayDreamer, le anticipazioni delle puntate turche

Nel dettaglio, Can scoprirà che Sanem gli ha mentito per l'ennesima volta. La ragazza, infatti, per ottenere la scarcerazione di Can ha dovuto cedere la ricetta segreta del profumo a Fabbri, che solo in questo modo ha ritirato la denuncia contro la ragazza.

Un durissimo colpo per il fotografo che avrà una dura reazione nei confronti della Aydin.

Per Can, infatti, questo sarà uno scoglio difficile da superare e proprio per tale motivo deciderà di prendere le distanze dalla sua amata. Complice anche il ritorno di Polen, che sarà avvertita da Huma, il fotografo deciderà di accettare una nuova proposta di lavoro che lo porterà via da Istanbul per diverso tempo.

Can lascia Sanem per le sue 'bugie': spoiler turchi di DayDreamer

La decisione di Can di andare via lascerà perplessa Sanem, la quale proverà in tutti i modi a farlo ragionare: la ragazza vuole che Divit comprenda che il suo accordo segreto con Fabbri è stato stipulato al solo fine di ottenere la scarcerazione e quindi di tornare a vivere insieme la loro storia d'amore.

Peccato, però, che il fotografo non sembrerà disposto ad ascoltare le motivazioni della ragazza e apparirà convinto ad andare avanti per la sua strada. A quel punto Sanem non potrà fare altro che rassegnarsi. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che a quel punto anche la ragazza deciderà di darci un taglio con il passato e per prima cosa rassegnerà le sue dimissioni dalla Fikra.

Sanem viene investita: le nuove anticipazioni di DayDreamer

Sanem si presenterà in ufficio e andrà diretta da Emre per annunciargli che non farà più parte dell'agenzia. Dopodiché, per stare un po' tranquilla e serena, deciderà di rifugiarsi nel suo posto del cuore: la casa in riva al lago. E proprio durante il tragitto che porterà la ragazza in quel posto magico che accadrà un colpo di scena.

Sanem verrà investita da una macchina che andrà ad alta velocità: verrà presa in pieno e subito portata in ospedale. La notizia arriverà a Can, che fin dal primo momento apparirà preoccupatissimo per le sorti della Aydin e questa volta temerà seriamente per la sua vita. Cosa succederà? Sanem si salverà dopo il tremendo impatto sull'asfalto? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.