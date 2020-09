La soap opera DayDreamer - le ali del sogno continua a intrattenere i telespettatori italiani. Secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia nei prossimi episodi, Sanem Aydin (Demet Özdemir) correrà un grosso pericolo dopo essersi appena lasciata con Can Divit (Can Yaman) e licenziata dalla Fikri Harika. L’aspirante scrittrice verrà infatti investita dal misterioso Yigit (Utku Ateş): il fotografo quando saprà dell’incidente dimostrerà di non aver smesso di amare la sua ex, infatti correrà immediatamente dal lei per accertarsi sulle sue condizioni di salute.

DayDreamer, trame turche: Can lascia Sanem

Le anticipazioni delle puntate della serie tv turca, rivelano che quando Can finirà dietro le sbarre con l’accusa di aver aggredito Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), Sanem farà il possibile per riaverlo al suo fianco. La fanciulla accetterà di far avere all’imprenditore italo-francese la formula del suo profumo, in cambio della libertà del proprio amato. Il primogenito di Aziz però, quando scoprirà che la sua fidanzata gli ha mentito per l’ennesima volta, perderà le staffe e non ci penserà due volte a mettere fine alla loro storia d’amore.

A complicare la situazione ci penserà Polen (Kimya Gokce Aytac), che farà ritorno ad Istanbul per qualche giorno su richiesta di Huma (Ipek Tenolcay), ovvero la madre di Can ed Emre.

Nel contempo Sanem cercherà inutilmente di spiegare al fotografo per quale motivo ha assecondato Enzo, ma Can non vorrà sentire ragioni.

Polen propone a Can di andare a Londra con lei, Sanem finisce in ospedale e il fotografo corre da lei

Can riceverà una proposta inaspettata dalla sua ex fidanzata Polen, che lo convincerà a trasferirsi a Londra per lavoro.

Sanem, dopo essere venuta a conoscenza che il suo ex fidanzato ha deciso di partire, cercherà ancora una volta di fargli capire di aver agito soltanto per il suo bene. Proprio quando l’aspirante scrittrice tra le lacrime lo farà ragionare, precisandogli di essere uscito dal carcere grazie a lei e di scappare ogni volta che si presenta un problema, Can comincerà a pensare che la giovane non abbia tutti i torti.

Nel contempo Sanem, stanca di non essere compresa, darà le proprie dimissioni alla Fikri Harika ad Emre (Birand Tunca) e Deren (Tugce Kumral) per smettere di pensare al fotografo, e si recherà da sola sugli scogli. Ma Sanem, mentre sta per salire su un taxi per tornare a casa, verrà presa in pieno da una macchina a tutta velocità, guidata da uno sconosciuto chiamato Ygit: quest’ultimo rimarrà colpito dalla bellezza di Sanem e le presterà subito soccorso.

Can appena viene a sapere che la sua ex fidanzata è stata investita non ci penserà due volte a farle visita in ospedale, con il timore di averla persa per sempre.