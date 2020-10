Prosegue l'appuntamento con Il Segreto su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 18 al 23 ottobre 2020 rivelano che lo stato di salute di Manuela continuerà a non essere proprio dei migliori. Adolfo prenderà una decisione importantissima dal punto di vista sentimentale mentre per Don Ignacio arriverà il momento di confessare la verità sulla madre di Pablo: il parroco del paese ammetterà che la donna è ancora viva.

Il Segreto, anticipazioni puntate 18-23 ottobre 2020

Nel dettaglio, Adolfo si recherà alla Casona perché vorrà sapere come sta Manuela e una volta arrivato troverà Marta sola nello studio.

Il giovane ammetterà di essere molto felice perché ha trovato lei e non la sua fidanzata Rosa. E sarà proprio dopo questa dichiarazione che tra i due ci sarà un momento di passione.

Marta e Adolfo, infatti, si baceranno con grande passione e la donna deciderà di chiudere la porta dello studio per vivere tranquillamente quel momento di grande intimità che si è venuto a creare con De los Visos. E sarà proprio dopo questo incontro, che colpirà particolarmente il ragazzo, che Adolfo deciderà di prendere una decisione a dir poco drastica riguardante la sua vita sentimentale.

Adolfo decide di lasciare Rosa per Marta

L'uomo, infatti, qualche giorno dopo quell'intenso bacio che c'è stato e che lo ha risvegliato, rivedrà di nuovo Marta e le confesserà che ha deciso di mettere la parola fine alla sua relazione con Rosa.

Il ragazzo ha intenzione di rompere definitivamente il fidanzamento con Rosa e si dirà disposto a tutto pur di poter vivere una nuova storia d'amore con lei.

Marta sarà molto felice di questa dichiarazione d'amore ma al tempo stesso non nasconderà la sua preoccupazione perché non sa come dirlo a sua sorella Rosa e non sa quale sarà la reazione della donna di fronte a questa notizia choc.

Intanto Rosa, ancora prima di conoscere quelle che sono le nuove intenzioni del fidanzato, apparirà fortemente agitata. La 'colpa' sarà di donna Isabel che le farà un discorso strano che finirà per inquietarla. Isabel, infatti, chiederà a Rosa di mettersi in guardia in particolar modo dalla sua famiglia e in maniera specifica da sua sorella Marta.

Parole che lasceranno perplessa Rosa e quando Marta rivedrà sua sorella, la troverà in un forte stato di agitazione e ansia. Tra le due ci sarà anche un'accesa discussione e qualche ora dopo Rosa scomparirà, facendo perdere le sue tracce. Che fine avrà fatto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap spagnola di Canale 5.

Matias furioso contro Tomas e vuole ucciderlo: anticipazioni Il Segreto al 23 ottobre

Nel frattempo le condizioni di salute di Manuela non miglioreranno e sarà necessaria una nuova corsa in ospedale dopo l'ennesimo svenimento. Le anticipazioni de Il Segreto dal 18 al 23 ottobre, inoltre, rivelano che Don Ignacio confesserà a Pablo che sua madre è ancora viva ma si sono promessi che sarebbe stato lui a prendersene cura, perché lei non avrebbe potuto.

Matias, invece, è furioso dopo che Marcela ha confessato apertamente la sua storia con Tomas. A quel punto Matias si recherà a casa del suo 'nemico' con un piano ben preciso da portare a termine: vuole ammazzarlo.

E poi ancora i riflettori in questa nuova settimana della soap saranno puntati anche su Donna Eulalia, la quale si convincerà sempre più che il suo piano diabolico stia dando gli effetti sperati e di questo non potrà che esserne soddisfatta. In particolar modo, la donna scoprirà da Campuzano che Raimundo è stato sequestrato, proprio come lei aveva premeditato.