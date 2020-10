Le anticipazioni della nuova settimana di Una vita dal 12 al 18 ottobre 2020 rivelano che tutti saranno in grande apprensione e preoccupazione per le sorti di Liberto. Dopo la rottura definitiva con Rosina, il ragazzo si è dato all'alcool e ha ha fatto perdere le sue tracce e così tutti daranno per scontato che gli sia successo qualcosa di grave. Intanto Genoveva non mollerà la presa con Felipe e proverà in tutti i modi a riconquistarlo di nuovo, ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa.

Una Vita, anticipazioni nuove puntate dal 12 al 18 ottobre

Liberto, contrariamente a tutte le aspettative sta bene: il ragazzo farà il suo ritorno nel quartiere e non sarà solo.

Al suo fianco, infatti, ci sarà proprio la sua amata Rosina e questo farà pensare che tra i due ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma a tutti gli effetti. Ma sarà davvero così?

Genoveva, invece, avrà intenzione di riconquistare di nuovo l'avvocato e per questo motivo incaricherà Ursula di tenerlo sotto controllo e di spiare ogni suo minimo movimento, così da sapere tutto della sua vita e agire nel migliore dei modi.

Felipe deciderà di confessare il suo segreto a Liberto e lo metterà al corrente della frequentazione in corso con Marcia: proprio per questo motivo, temerà che Genoveva, quando lo scoprirà possa fare del male alla ragazza. A quel punto Felipe deciderà di prendere in mano le redini della situazione e comunicherà la sua intenzione di ufficializzare la nuova storia d'amore con Marcia.

Marcia fa un passo indietro con Felipe: le trame di Una Vita

Il colpo di scena di questa nuova settimana di Una Vita arriverà nel momento in cui Marcia farà un 'passo indietro' di fronte alla richiesta avanzata da Felipe. La donna, infatti, non si troverà d'accordo con lui e per questo motivo deciderà di rifiutare la proposta che le verrà fatta: in questo modo, quindi, non vorrà rendere pubblica la loro storia d'amore.

Ma per quale motivo Marcia non se la sentirà di compiere questo passo? La donna proverà a giustificarsi sostenendo di essere ancora molto segnata e al tempo stesso provata dal suo passato e proprio per questo motivo non ha intenzione di voltare pagina in maniera così veloce.

Felipe affronta Genoveva: le anticipazioni di Una Vita 12-18 ottobre

Nel frattempo Genoveva non avrà alcuna intenzione di rassegnarsi alla fine della sua relazione con Felipe e proprio per questo motivo si presenterà di nuovo a casa del suo amato, pregandolo di tornare di nuovo con lei e quindi di darle una seconda chance.

Le anticipazioni di Una Vita dal 12 al 18 ottobre rivelano che a quel punto Felipe deciderà di confessare a Genoveva che ormai ama un'altra donna. Tale confessione farà nascere nella mente di Genoveva una nuova ossessione: lo scopo adesso sarà quello di scoprire chi è la misteriosa donna per la quale Felipe ha perso la testa. La verità verrà a galla? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap di Canale 5.