Dopo il successo di DayDreamer, Can Yaman sarà protagonista di Bay Yanlis, una nuova soap opera che potrebbe arrivare anche in Italia. Le anticipazioni di questa nuova Serie TV rivelano che l'attore turco smetterà i panni del fotografo Can Divit per indossare quelli di un dongiovanni che salterà da un letto all'altro. Nonostante il successo riscosso dall'attore nel corso dell'ultimo periodo, la soap non ha ottenuto il successo sperato al punto da essere sospesa in anticipo rispetto al previsto per bassi ascolti.

Bay Yanlis, la nuova serie tv con Can Yaman: forse anche in Italia

In Turchia, infatti, la serie non ha bissato il successo di ascolti di DayDreamer, al punto che la produzione ha deciso di sospendere le riprese al quattordicesimo episodio, lasciando l'amaro in bocca a tutti gli spettatori-fan che non vedranno mai il finale di stagione.

Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, i fan hanno lanciato l'hashtag 'SaveBayYanlis' sui social, con il quale hanno provato a farsi sentire e a far sapere di essere contrari alla scelta della produzione di interromperla sul più bello.

Tuttavia, nonostante l'insuccesso dal punto di vista degli ascolti in patria, la nuova serie televisiva con Can Yaman potrebbe approdare lo stesso sul piccolo schermo televisivo italiano, così come riportano le indiscrezioni del sito 'Che Tv Fa' e riprese anche da 'Tv Serial'. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali sulla rete di messa in onda e la soap non è presente nei palinsesti italiani.

Ozgur ed Ezgi i protagonisti della soap Bay Yanlis: le anticipazioni

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro italiano di Bay Yanlis, le anticipazioni sulla trama rivelano che tutto ruoterà intorno alle vicende di Ozgur, uno spirito libero che vive alla giornata e quelle di Ezgi una ragazza con i piedi per terra che scoprirà di essere stata tradita dal suo fidanzato.

Ozgur ed Ezgi diventeranno vicini di casa e cominceranno a stringere un buon rapporto di amicizia. La ragazza chiederà consigli ad Ozgur per poter conquistare un ragazzo: lui decide di aiutarla ma in cambio le chiede di fingersi la sua fidanzata all'imminente matrimonio della sorella.

Le prime anticipazioni sulla trama di Bay Yanlis con Can Yaman

E le anticipazioni di Bay Yanlis rivelano che con il passare del tempo, i due protagonisti di questa nuova serie tv si renderanno conto, inevitabilmente, di provare qualcosa l'uno nei confronti dell'altro. In particolar modo la situazione avrà degli esiti inattesi nel momento in cui sarà Ozgur a rendersi conto di essersi infatuato della ragazza. E l'alchimia tra i due protagonisti di questa nuova soap verrà notata anche dalle amiche di Ezgi: trionferà l'amore tra i due?