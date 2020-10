Venerdì 9 ottobre è stata trasmessa su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 5. Tra i protagonisti della serata c'è stata anche Dayane Mello. In settimana la produzione del reality show ha permesso ai concorrenti che avevano dei figli piccoli di ricevere una telefonata. Al termine della diretta la modella brasiliana non avendo ricevuto alcuna telefonata, ha sospettato che dietro al gesto ci sia il suo ex Stefano Sala.

Lo sfogo di Dayane

Dayane Mello dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 è scoppiata in lacrime. Tutto è accaduto per via di una mancata telefonata da parte della figlia Sofia.

Dopo il "via libera" degli autori per ricevere una breve chiamata dai figli minori dei concorrenti, Mello è stata l'unica a non riuscire a parlare con la sua bambina. Sebbene Maria Teresa Ruta ha fatto notare "la dimenticanza" ad Alfonso Signorini, quest'ultimo ha più volte ribadito che per Dayane ci sarà presto una sorpresa.

Prima di entrare in confessionale, la gieffina tra le lacrime è stato protagonista di uno sfogo: "È una ripicca". I telespettatori più attenti hanno sostenuto che la "vippona" abbia tirato in ballo anche la moglie del suo ex fidanzato Stefano Sala, ma non è dato sapere cosa abbia detto.

Una volta uscita dal confessionale Mello è crollata: "Non lo so, qualcosa sta succedendo".

A detta degli autori, la telefonata con Sofia non sarebbe stata possibile per problemi di tempistica. Nonostante Adua Del Vesco e Stefania Orlando abbiano cercato di consolare la loro coinquilina, la modella brasiliana è apparsa delusa e rammaricata. Secondo Dayane, dietro la mancata chiamata potrebbe esserci una ripicca da parte del suo ex compagno.

Il web critica Stefano Sala

In effetti, tra Dayane Mello e Stefano Sala qualcosa è accaduto. Nei giorni scorsi, la gieffina aveva ammesso di non fidarsi del suo ex compagno. Inoltre, aveva confidato alle sue coinquiline la paura di vedersi portare via sua figlia. La modella aveva anche sostenuto che l'attuale moglie di Stefano, non si comporterebbe bene con Sofia.

Parole che hanno scatenato la reazione dei diretti interessati: "Tutto ha dei limiti".

Nonostante Stefano e Dasha abbiano fornito la loro versione dei fatti, alcuni telespettatori si sono schierati dalla parte dell'attuale gieffina. Un utente su Twitter ha invitato gli autori del reality show a rassicurare Dayane Mello. Un altro invece, ha sostenuto che al Grande Fratello Vip Stefano Sala si era distinto per i suoi modi di fare ma adesso starebbe sbagliando. D'altro canto c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del modello: "Dayane ha sbagliato. Ha parlato malissimo di Stefano e sua moglie Dasha".