Secondo le ultime anticipazioni statunitensi della soap opera Beautiful sono in arrivo diverse novità e colpi di scena. In particolare, ci sarà uno scontro tra Brooke, Hope e Liam che toglieranno Kelly alla povera Steffy, in quanto riterranno che a causa della sua dipendenza alla droga non sia in grado di prendersi cura della figlia.

Liam porterà sua figlia Kelly via con sé

In particolare, Liam troverà Steffy Forrester svenuta sul pavimento di casa, a causa dell'assunzione di alcune pasticche molto pericolose. Spencer sarà quindi molto preoccupato per sua figlia Kelly e deciderà di portarla via con sé.

La stilista sarà troppo debole e non potrà fare nulla per impedire al suo ex marito di portare via la bambina. Successivamente, quando la donna si riprenderà, andrà a casa di Brooke e affronterà lei, sua figlia Hope e il suo ex Liam.

Steffy andrà a casa Logan

Steffy entrerà in casa Logan particolarmente su di giri e ciò spaventerà madre e figlia che tenteranno di calmarla, ma la ragazza sarà furiosa con Spencer e con la sorellastra. In particolare, la stilista accuserà Liam di averle tolto prima Phoebe e poi di averla lasciata sola ad affrontare tale dolore.

Poi la sorella di Thomas accuserà Hope di aver distrutto la sua famiglia, così come in passato aveva fatto sua madre portando via il padre Ridge dalla moglie.

Nello specifico, Steffy dirà a Hope che dopo Liam, Phoebe, Douglas e Thomas, adesso ora vuole prendersi anche Kelly.

A quel punto però interverrà Liam che dirà alla ex moglie di non poter accettare che la madre di sua figlia faccia uso di droghe. Mentre invece Brooke e Hope tenteranno un approccio più cauto e diranno a Steffy che Kelly resterà con il padre finché lei non si sarà ripresa del tutto.

Invece, Hope spiegherà alla sua sorellastra che si prenderà cura di Kelly così come ha fatto lei con Beth.

Ridge andrà ad aiutare sua figlia Steffy

Poco dopo, Thomas andrà alla casa sulla scogliera e informerà il padre di quanto sta accadendo da Brooke. Inoltre il Forrester junior dirà a Ridge che Steffy, fuori di testa, è andata di corsa a riprendersi Kelly.

Il giovane spiegherà a Ridge che Liam ha portato via con sé Kelly, in quanto ha ritenuto che la stilista non fosse una buona madre. Dopo aver ascoltato tutto ciò, Ridge sarà molto preoccupato e penserà che si tratti dell'ennesima ingiustizia dei Logan e degli Spencer ai danni della sua famiglia. L'uomo sarà ignaro delle reali condizioni della figlia e quindi correrà a darle una mano per riprendersi la piccola Kelly.