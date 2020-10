Giungono novità riguardanti la programmazione di Una vita e DayDreamer per la giornata del 31 ottobre. Diversamente dagli altri sabati, Mediaset deciso di effettuare una variazione che potrebbe non piacere ai fan della soap opera iberica. Nel dettaglio, nella giornata di Halloween Una vita non risulta in programmazione e al suo posto sarà trasmessa la serie turca che ha riscosso un enorme successo in Italia.

Cambiamenti di programmazione per DayDreamer, si ferma Una vita

Secondo quanto riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, sabato 31 ottobre è previsto un maxi appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno.

Nello specifico, subito dopo la messa in onda di Beautiful, dalle 13:45 alle 14:10 circa, non ci sarà Una vita, in quanto al suo posto figura la serie turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Questa notizia renderà senz'altro felici i numerosi seguaci di DayDreamer che, diverse settimane fa, si sono visti costretti a fare a meno dell'appuntamento quotidiano previsto dal lunedì al venerdì.

Ed ecco che sabato 31 ottobre DayDreamer rimpiazzerà la soap opera Una vita e andrà in onda dalle 14:10 fino alle ore 16, ossia fino all'inizio di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

A meno di ulteriori cambi del palinsesto, per quanto riguarda la giornata di domenica 1° novembre, non figurano variazioni rilevanti: Una vita dovrebbe andare in onda regolarmente al solito orario, così come Il segreto e DayDreamer.

DayDreamer, anticipazioni del 31 ottobre

Quello che vedremo nell'appuntamento di sabato 31 ottobre in DayDreamer sarà piuttosto coinvolgente e carico di romanticismo. Dalle anticipazioni si evince che Can apprenderà da Ceyda che Fabbri sta per lanciare sul mercato un nuovo profumo. Sarà così che la squadra di Can cercherà di anticipare la campagna della Red Mode, cercando di battere sul tempo il loro rivale.

Sanem avrà paura che Fabbri lanci il suo profumo. Quest'ultima infatti, pur di far ritirare a Fabbri la denuncia contro Can, si è vista costretta a cedergli la formula della sua fragranza.

Can pronto a sposare Sanem

Sanem, in seguito, vorrebbe rivelare tutta la verità al suo amato, ma Leyla ed Emre cercheranno d'impedirglielo e di evitare che la ragazza possa rovinare la sua idilliaca relazione vuotando il sacco.

Nel frattempo, Huma, continuerà a tramare alle spalle di Sanem e Can. La donna si convincerà che Ceyda sia la ragazza giusta per suo figlio, in realtà Can sarà più determinato che mai a fare la proposta di matrimonio all'unica donna che ama.