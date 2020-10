Interessanti novità accadranno a Beautiful, la soap opera che continua ancora oggi ad intrattenere i suoi telespettatori a distanza di molti anni dal debutto in televisione. La trama della puntata del 30 ottobre su Canale 5 racconta che Liam Spencer apparirà furioso con Thomas Forrester. L'uomo, infatti, esprimerà parole d'odio nei confronti del figlio di Ridge dopo essersi recato a trovarlo in ospedale.

Beautiful, puntata 30 ottobre: Liam vuole vendicarsi del figlio di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la nuova puntata trasmessa venerdì 30 ottobre sui teleschermi italiani raccontano importanti novità.

In dettaglio, Brooke avrà paura che Ridge possa finireper odiarla qualora Thomas dovesse non sopravvivere al tragico volo alla scogliera.

Intanto Liam si recherà in clinica dove esprimerà l'intenzione di vendicarsi del padre di Douglas ma verrà ascoltato da Ridge. In questo frangente, Forrester deciderà di non abbandonare il figlio nonostante sia consapevole che abbia fatto passare dei tristi momenti ad Hope. Inoltre affermerà che il padre di Beth non potrà mai capire la sua decisione di stare accanto a Thomas, in quanto non ha mai avuto una famiglia unita. Per questo motivo, ci sarà altissima tensione tra Spencer e il marito di Brooke.

Shauna chiede aiuto a Quinn

Nel corso della puntata della soap opera trasmessa il 30 ottobre su Canale 5, Shauna prometterà a Flo di trovare i soldi necessari per pagare la cauzione e farla così uscire dalla prigion, in cui è stata rinchiusa per lo scambio delle culle.

Per fare ciò, la donna si precipiterà a casa di Quinn, dove la pregherà di aiutarla.

Purtroppo Fuller non apparirà molto contenta della visita dell'amica, in quanto avrà paura che Eric scopra che sta cercando di far uscire la ragazza di prigione. Nonostante questo, la madre di Wyatt inviterà Fulton a sedersi per ascoltare il suo sfogo.

Shauna, dunque, pregherà Quinn di aiutarla a pagare un legale capace di scagionare Flo.

Eric provato dalla disgrazia accaduta a Thomas

Eric, nel frattempo, si precipiterà al capezzale di Thomas, caduto in coma dopo essere stato spinto da Brooke giù dal dirupo. Il capostipite della Forrester Creation apparirà molto provato dalla disgrazia, confidando di essere molto furioso nei confronti di madre e figlia Fulton.

Per questo motivo, Quinn cercherà di riportarlo alla ragione, ma l'uomo inveirà contro di lei accusandola di averle portate in casa sua.

Infine il detective Sanchez capirà che Flo potrebbe aiutarlo a scoprire il giro di falsificazione di documenti che ha aiutato il dottor Reese a redigere il falso atto di nascita di Beth.