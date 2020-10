Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di colpi di scena, soprattutto quando Thomas cercherà di chiedere scusa a Hope per tutto il male fattole negli ultimi mesi. L'incontro tra i due avrà un epilogo tragico visto che Brooke, temendo per l'incolumità della figlia, si avventerà su Thomas spingendolo e facendolo precipitare giù dalla scogliera. Una scena terrificante a cui assisterà anche Ridge, il quale in seguito non potrà fare a meno di dubitare sulla buona fede della moglie.

Beautiful, trame al 31 ottobre: Thomas cade dalla scogliera

Hope e Thomas si incontreranno a distanza di giorni dal ritrovamento di Beth.

I due discuteranno a casa di Steffy e Brooke, vedendoli da lontano, avrà timore che la figlia sia in pericolo, decidendo così di avventarsi sul figliastro per allontanarlo da Hope. Nel corso della colluttazione Brooke spingerà Thomas, il quale perderà l'equilibrio finendo giù dal dirupo privo di sensi.

Beautiful, anticipazioni: dubbi su Brooke che ha spinto Thomas giù dalla scogliera

Secondo le trame di Beautiful, delle puntate in onda dal 25 al 31 ottobre, Ridge vedrà da lontano tutta la scena è accorrerà subito per soccorrere il figlio. Thomas verrà trasportato in ospedale, dove i medici cercheranno di verificare il suo stato di salute. Justin, Bill, Katie e Wyatt apprenderanno la notizia e cercheranno di capire la dinamica di quanto accaduto.

Non tarderanno a scoprire che Brooke sembra essere coinvolta nella caduta di Thomas dalla scogliera. Intanto, in ospedale, Brooke e Ridge saranno in ansia per il giovane, nonostante i due coniugi continuino a essere su posizioni opposte. Brooke, in particolare, continuerà a sostenere che quanto accaduto sia stato un incidente, mentre Ridge, pur credendo alla buona fede della moglie, non potrà non pensare che Brooke possa aver volontariamente spinto il figlio.

Beautiful trame 25-31 ottobre: i dubbi di Ridge su Brooke

Le prossime puntate di Beautiful vedranno come anche il detective Sanchez vorrà vederci chiaro sulla caduta di Thomas e per tale motivo si recherà in ospedale facendo delle allusioni che non piaceranno affatto a Ridge. Quest'ultimo, intanto, vorrà trovare conferma sulle dichiarazioni di Brooke e per questo chiederà a Hope come si sono svolti i fatti e se lei è stata realmente minacciata da Thomas.

Hope, in questo caso, sembrerà smentire la madre, visto che confesserà a Ridge che Thomasl prima della caduta, le stava chiedendo perdono per tutto il male causatole in questi ultimi mesi. Mentre si resterà in attesa di sapere le condizioni di Thomas, tra Brooke e Ridge cominceranno a sorgere i primi dissapori, visto che Logan continuerà a non volere che il figliastro si avvicini a Hope e alla sua famiglia, mentre Ride continuerà a difendere a spada tratta Thomas.