DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che viene trasmessa in Italia da Mediaset, continua ad andare in onda su Canale 5 durante i pomeriggi del sabato e della domenica. Le nuove anticipazioni turche rivelano che nel corso delle prossime puntate, i telespettatori avranno modo di assistere all'entrata in scena di un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Mihat Aydin, fratello gemello di Nihat (Berat Yenilmez). Il nuovo arrivato susciterà fin da subito l'interesse di Huma, la mamma di Emre Divit (Birand Tunca) e Can. Inoltre il fotografo e Sanem troveranno un escamotage per far riconciliare le loro rispettive mamme.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem e Can notano l'interesse di Huma verso Mihat

Le anticipazioni dei prossimi episodi, raccontano che a Istanbul arriverà improvvisamente Mihat. Quest'ultimo si recherà nel quartiere di suo fratello durante una festa in cui ci saranno presenti i familiari Aydin assieme a Can, Emre, Huma. La new entry fin dal primo istante mostrerà di avere un carattere diverso da Nihat, il quale farà molta fatica a tollerare le battute di suo fratello.

In particolare il papà di Sanem si arrabbierà particolarmente nel momento in cui Mihat puntualizzerà davanti a tutti di essere un uomo ricco che parla anche tre lingue diverse. Le caratteristiche dello zio di Leyla (Oznur Serceler) susciteranno immediatamente l'interesse di Huma, tanto che Sanem e Can decideranno di sfruttare questa situazione a proprio favore.

Sanem suggerisce a suo zio di corteggiare Huma, lei accetta l'invito a pranzo

Mevkibe (Ozlem Tokaslan) sceglierà di non parlare dell'imminente matrimonio di Sanem (Demet Ozdemir) con Can, mentre la mamma di Emre consiglierà ai due innamorati di andare prima a convivere e poi eventualmente di sposarsi.

Nihat andrà su tutte le furie non appena sentirà il consiglio che la sua consuocera ha dato ai ragazzi.

Intanto Sanem e Can decideranno di utilizzare la complicità Mihat per cercare di far riappacificare Huma e Mevkibe. Infatti l'aspirante scrittrice suggerirà a suo zio di corteggiare in modo galante la signora Huma.

A questo punto il fratello di Nihat si recherà alla Fikri Harika e inviterà a pranzo Huma, la quale sembrerà essere molto affascinata dall'uomo. Infine i telespettatori avranno modo di scoprire che Mihat ha raccontato tante menzogne riguardo la propria situazione economica: infatti l'uomo al momento di pagare il conto si preoccuperà di recuperare il denaro che ha speso al ristorante, senza però farsi vedere dalla mamma di Can.