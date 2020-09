Gli spoiler della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan. Le anticipazioni Usa annunciano che prossimamente verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Steffy Forrester (interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood). La donna continuerà ad abusare dei farmaci antidolorifici, così il dottor Finn deciderà di interrompere la terapia e le farà iniziare una cura più leggera. Steffy non sarà molto felice del cambiamento, poiché sarà diventata ormai dipendente dalle medicine e cercherà un modo per ingannare il medico e procurarsi altri farmaci più forti.

La giovane Forrester si ritroverà a dover ricorrere alle pillole di Vinny e si vedrà portare via sua figlia, a causa delle proprie condizioni.

Successivamente Steffy si sentirà accusata da tutti e perderà il controllo: la donna minaccerà suo padre Ridge e Brooke, insieme a Liam e Hope con un coltellino.

Steffy bacia il dottor Finn

Steffy Forrester e il dottor Finn avranno una particolare sintonia, l'uomo non sarà disposto a rinunciare alla donna, così deciderà di privarsi di lei come paziente con la speranza di poterla conoscere meglio sul piano personale.

Appena presa la decisione il medico avviserà Steffy, la quale rimarrà assai meravigliata della scelta dell'uomo, ma allo stesso tempo sarà parecchio lusingata, tanto che all'improvviso lo bacerà.

Il dottor Finn interrompe la terapia di Steffy

Il dottor Finn deciderà di interrompere la terapia di Steffy con i farmaci antidolorifici e deciderà di proseguire la cura con altri farmaci meno forti.

La Forrester sarà assai turbata per la scelta del medico, così penserà ad un modo per procurarsi le medicine desiderate.

Sarà Vincent Walker il vecchio 'pusher' di Thomas, a rimediare a Steffy alcune pasticche, molto più forti di quelle prescritte dal dottor Finn. Successivamente Steffy farà uso del medicinale ricevuto da Vinny, ma la donna avrà una reazione inaspettata e cadrà in un sonno assai profondo.

Nel frattempo a casa della Forrester arriverà Liam, il quale resterà notevolmente colpito nel trovare l'ex moglie in quelle condizioni e ci metterà un pò per svegliarla.

Liam porta via Kelly

Dopo il suo risveglio, Steffy sarà in stato confusionale, così Liam le chiederà delle spiegazioni, ma le risposte della donna non soddisferanno tutti i sospetti dello Spencer.

L'uomo, infatti, sarà convinto che la Forrester abbia preso qualche sostanza in grado di farla addormentare pesantemente, così comincerà a cercare qualcosa di compromettente in giro per la casa della donna.

Poco dopo Liam troverà il flacone delle medicine ingerite dalla donna poco prima di addormentarsi, inizialmente lo Spencer crederà che le pasticche le siano state consigliate dal dottor Finn, tanto da pensare male dell'uomo. In seguito Steffy confesserà a Liam di aver rimediato il medicinale fuori dall'ospedale: dopo aver capito lo stato della sua ex, lo Spencer sarà assai preoccupato per la piccola Kelly così deciderà di portarla via per un po' di tempo.

Steffy affronta Brooke, Hope e Liam

Liam metterà Kelly in auto e minaccerà Steffy di non farle più vedere sua figlia, fin quando non si sarà ripresa e sarà entrata in un gruppo di sostegno, ma la donna non accetterà i consigli del suo ex marito e pretenderà di riavere subito la bambina. Dopo il gesto dello Spencer, Steffy andrà su tutte le furie e sarà terrorizzata all'idea di perdere anche Kelly, la donna infatti non avrà ancora superato la perdita di Phoebe e non vorrà vivere per la seconda volta la stessa sofferenza.

Steffy non riuscirà a persuadere Liam, tanto che l'uomo andrà via insieme alla bambina, senza dare alla donna alcuna possibilità di giustificarsi ulteriormente.

Successivamente la giovane Forrester si recherà a casa di Brooke per affrontare lei, Hope e Liam: la conversazione prenderà subito una brutta piega e Steffy accuserà i tre di averle già portato via tutto quello che aveva.

Ridge in conflitto con Steffy

Ridge verrà a sapere della brutta situazione e si precipiterà a casa Logan, ma una volta arrivato non sembrerà molto d'accordo con la figlia, anzi si vedrà costretto a schierarsi con Brooke e gli altri, per il bene sia di Steffy che di Kelly. Ridge, infatti, si renderà conto che la figlia ha bisogno d'aiuto il prima possibile e glielo dirà, ma la donna non vorrà ammettere di avere un serio problema.

Steffy avrà una reazione assai inaspettata e davanti alle dure parole del padre reagirà molto male: la donna prenderà un coltellino a scomparsa dalla tasca dei pantaloni e comincerà a minacciare tutti i presenti. Subito dopo la giovane Forrester getterà il coltellino a terrà e incolperà tutti quanti di non comprendere il suo forte dolore.