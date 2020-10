Tornano le anticipazioni giornaliere di Beautiful, riguardanti in questa sede ciò che accadrà nella puntata in onda sabato 10 ottobre.

Per Steffy sarà arrivato il momento di separarsi da Beth. Dopo un duro confronto con Hope, la figlia di Ridge sembrerà ormai rassegnata a dover lasciar andare la bambina che, per tanti mesi, ha accudito amorevolmente come se fosse sua figlia. Per la giovane sarà un momento doloroso e straziante che la vedrà crollare disperata tra le braccia di Ridge. Per Liam e Hope sarà giunto il momento tanto atteso di fare ritorno a casa con il braccio la loro piccola Beth.

Beautiful, anticipazioni: Steffy distrutta all'idea di separarsi da Phoebe/Beth

Il segreto sullo scambio di culle sarà venuto a galla e avrà portato con sé amare conseguenze, soprattutto per Steffy. La figlia di Ridge sarà disperata all'idea di doversi separare dalla bambina, che tra le altre cose, continua a chiamare Phoebe. Tra Steffy e Hope andrà in scena un duro confronto dove emergerà tutto il dolore di entrambe.

L'intervento di Ridge e Brooke per placare gli animi non sembrerà sortire gli effetti sperati e alla casa sulla scogliera si assisterà ad uno scena davvero straziante.

Spoiler 10 ottobre: Steffy crolla tra le braccia di Ridge

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si vedrà come Ridge cercherà in tutti i modi si supportare la figlia, così come farà Brooke con Hope.

Sarà chiaro come, la giovane Logan non abbia nessuna intenzione di cedere e vorrà andarsene immediatamente portando con sé la piccola Beth. Steffy nonostante sia combattuta, non potrà far altro che accettare la realtà e vedrà Liam, Hope e Brooke varcare la soglia di casa sua con in braccio la piccola Beth.

Per lei sarà un dolore atroce, che la porterà ad avere un crollo emotivo. Sarà il padre Ridge a cercare di consolarla, mentre lei continuerà a versare lacrime tra le sue braccia.

Steffy disperata, Hope torna a casa con Beth

Le trame di Beautiful del 10 ottobre raccontano dunque del doloroso distacco di Steffy da Phoebe/Beth e nel contempo il ritorno a casa di Liam e Hope con la loro figlioletta.

Una vicenda che avrà dell'incredibile e che avrà gravi ripercussioni in primis su Steffy e Thomas.

Brooke, parlando proprio con Ridge dell'argomento, sarà da un lato dispiaciuta per Steffy, ma nello stesso tempo furiosa con Thomas. Brooke, inoltre non riuscirà ancora a capire come il marito possa ancora difendere il ragazzo, visto tutto il male causato non solo a Hope ma anche alla sua stessa sorella.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla visione della puntata di Beautiful di sabato 10 ottobre. L'appuntamento è su Canale 5, a partire dalle 13:40.