Beautiful torna con un nuovo appuntamento nel pomeriggio del 30 ottobre. A partire dalle 13:40 su Canale 5, le vicende riprenderanno dal momento in cui Shauna deciderà di andare a far visita a Flo in carcere. La ragazza sarà demoralizzata, mentre la madre le prometterà che troverà un modo per farla uscire al più presto. Dalle anticipazioni si verrà a sapere che Fulton andrà a chiedere aiuto alla sua vecchia amica Quinn. La moglie di Eric accetterà di darle una mano? Thomas intanto, sarà ancora privo di conoscenza e questo non gioverà ai rapporti già tesi tra Brooke e Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Brooke e Ridge ai ferri corti a causa di Thomas

Le condizioni di salute di Thomas continueranno a tenere cn il fiato sospeso i fan di Beautiful. Le notizie non saranno proprio confortanti e questo darà modo a Ridge di essere ancora più furioso nei confronti della moglie. Brooke suo malgrado, dovrà fare i conti con l'ira del marito, che la accuserà di aver attentato alla vita dl figlio. Intanto Bill venuto a sapere della dinamica dell'incidente di Thomas, non crederà affatto alla colpevolezza di Brooke e prenderà le sue difese. Nel corso del nuovo appuntamento, verrà dato spazio anche a Flo, in carcere con l'accusa di rapimento e frode.

Beautiful, spoiler 30 ottobre: Shauna ha un piano per far uscire di prigione Flo

La trama di Beautiful del 30 ottobre vedrà Shauna riuscire ad ottenere un colloquio con la figlia in carcere. Flo sembrerà ormai rassegnata al suo destino, convinta di meritarsi tutto ciò che le sta accadendo visto il male fatto a Hope, Liam e Steffy.

Shauna dal canto suo, cercherà di convincerla che la responsabilità sia da ricondurre principalmente a Reese e non a lei. Shauna inoltre, prometterà a Flo di tirarla fuori di prigione. La figlia dubiterà delle parole della madre, visto che non avranno il denaro necessario nemmeno per pagare un buon avvocato.

Beautiful, puntata 30 ottobre: Shauna chiede aiuto a Quinn per scarcerare Flo

Shauna sembrerà avere in mente un piano per togliere dai guai Flo. Fulton infatti, vorrà chiedere aiuto alla sua vecchia amica Quinn. Quest'ultima intanto, si troverà alla Forrester insieme a Eric, in attesa di avere notizie sulle condizioni di Thomas. I due parleranno anche di Flo e Shauna ed Eric non potrà fare a meno di manifestare il suo disprezzo verso le due donne, in particolare verso Flo. Dando uno sguardo alle anticipazioni, Quinn rimasta sola, vedrà comparire proprio Shauna, la quale le chiederà aiuto per assumere un buon avvocato che possa far uscire dal carcere Flo. Cosa deciderà di fare Quinn? Darà una mano alla sua vecchia amica mettendosi contro il marito?

Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.