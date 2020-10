Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda giovedì 29 ottobre. Le vicende saranno incentrate ancora una volta su quanto accaduto a Thomas, il quale sarà ancora privo di conoscenza in ospedale. Mentre tutti saranno in attesa di notizie da parte dei medici, Ridge discuterà animatamente con Brooke, accusandola senza mezzi termini di aver voluto attentare alla vita del figlio. La donna sarà in lacrime e avrà timore che il marito non possa perdonarla. Shauna intanto andrà a far visita a Flo in carcere.

Ridge furioso accusa Brooke di aver voluto uccidere Thomas

Le ultime puntate di Beautiful sono state ricche di colpi di scena ed hanno visto il tragico volo di Thomas dalla scogliera. Come noto, il ragazzo avrà perso l'equilibrio a causa di una spinta di Brooke la quale ora, si ritroverà a dover affrontare la rabbia di Ridge.

La donna verrà infatti accusata dal suo stesso marito di aver voluto far del male intenzionalmente al ragazzo. Una tesi che Brooke respingerà fortemente, sostenendo invece che si sia trattato di un incidente. Intanto Thomas sarà ancora incosciente e i medici attenderanno l'esito degli ultimi esami diagnostici.

Beautiful, anticipazioni: Brooke teme che Ridge non la perdonerà mai

Bill intanto, sarà venuto a conoscenza di quanto accaduto e, sapendo del coinvolgimento di Brooke, avrà timore che Ridge se la prenda con lei. In effetti, dando uno sguardo alle prossime anticipazioni di Beautiful, si vedrà come Forrester jr sia particolarmente furioso con la moglie.

L'uomo per vederci chiaro, avrà chiesto a Hope come siano andate le cose e se veramente Thomas la stesse minacciando. Hope dal canto suo, dirà di non essersi mai sentita veramente in pericolo e, queste affermazioni, sembreranno confutare le parole di Brooke. Ridge a questo punto, sarà ancora più adirato e accuserà la moglie di essere intervenuta non sapendo nemmeno ciò che stava accadendo tra i loro figli.

Ridge sembrerà fuori di sé, tanto che Brooke sarà convinta che il marito non riuscirà mai a perdonarla.

Beautiful, trama 29 ottobre: Shauna cerca disperatamente di aiutare Flo

Nel corso dell'episodio del 29 ottobre, Brooke verrà consolata da Hope, la quale le dirà che tutto andrà per il meglio. Lasciando per un attimo la vicenda legata a Brooke e Ridge, la nuova trama darà spazio anche per Shauna. La donna andrà a far visita a Flo in carcere e sembrerà disposta a tutto pur di far uscire al più presto la figlia dal penitenziario. Per farlo però, bisognerà ingaggiare un buon avvocato e, per tale motivo, Fulton deciderà di chiedere aiuto alla sua veccia amica Quinn. Quest'ultima intanto, si troverà insieme ad Eric, in attesa di avere notizie su Thomas.