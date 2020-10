Il mese di ottobre 2020 sarà pieno di sorprese per la soap opera americana Beautiful. Hope e Liam scopriranno che la loro bimba Beth non è morta. Nello specifico, per colpa del dottor Buckingham la bimba finirà tra le mani di Steffy, che deciderà di chiamarla Phoebe. Invece Thomas resterà vittima di un incidente che cambierà completamente la sua vita e quella della sua famiglia. Infine in queste prossime puntate che andranno in onda ad ottobre 2020 Flo finirà in carcere mentre Wyatt tornerà da Sally Spectra.

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Sally darà una seconda chance a Wyatt

Nelle puntate di ottobre 2020 Liam dirà tutta la verità ad Hope e potrà riabbracciare ancora una volta la figlia Beth.

Entrambi spiegheranno la verità a Steffy che rimarrà completamente incredula. Dunque Steffy si ritroverà costretta a lasciare la bimba ai suoi veri genitori. Naturalmente Hope prometterà a Steffy che potrà sempre vedere la figlia Beth in qualsiasi momento. Wyatt Spencer rimarrà deluso dal comportamento adottato da Flo e deciderà di riprovarci con Sally. Wyatt deciderà di chiedere scusa alla stilista per il suo atteggiamento poco corretto e chiederà di avere una nuova possibilità dalla giovane. Sally accetterà di dare una seconda possibilità al ragazzo ma ad una semplice condizione: pretenderà da lui vacanze stellari e ristoranti di lusso.

Spoiler Beautiful: Thomas si nasconde da Vinny e Flo finisce in carcere

Thomas Forrester scapperà dalla Forrester Creations dopo aver picchiato violentemente Liam Spencer. Il giovane farà perdere completamente le sue tracce grazie all'amico Vinny. Thomas deciderà di nascondersi nell'abitazione di Vinny senza avvisare i componenti della famiglia.

Ma infine Thomas quando deciderà di ritornare per provare a prendersi nuovamente Hope, Brooke si metterà in mezzo tra i due e lo butterà giù dalla scogliera. Thomas finirà in ospedale e quando si risveglierà cercherà di non dare la colpa a Brooke ma finirà in carcere. Anche Flo finirà in prigione e prima di essere incarcerata litigherà violentemente con sua cugina.

Inoltre, mentre Flo sarà in prigione Shauna cercherà in tutti i modi di far uscire la figlia.

Beautiful: Xander e Zoe verranno licenziati da lavoro

Nelle prossime puntate di ottobre 2020 Ridge sarà molto arrabbiato per quanto è accaduto a Steffy, Liam e Hope. Inoltre deciderà anche di licenziare dal posto di lavoro Zoe e Xander. Infine Il dottor Buckigham verrà arrestato a Londra dalla polizia locale. Nello specifico il dottore era scappato dalla città dopo aver ingannato Hope e Liam. Per scoprire le ultime anticipazioni di Beautiful bisognerà attendere i prossimi giorni.