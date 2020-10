Nelle prossime puntate di Beautiful e che i fan italiani vedranno tra qualche settimana su Canale 5, Brooke e Ridge saranno ai ferri corti a causa di Thomas. Logan scoprirà che il marito ha firmato l'accordo che permetterà a Flo di uscire di prigione e ciò, per consentire a Thomas di non finire a sua volta in carcere. Brooke sarà furiosa con il marito e si scaglierà contro di lui, ribadendo di voler vedere Thomas dietro alle sbarre e promettendo che farà di tutto affinché il figliastro stia lontano dalla sua famiglia e dal piccolo Douglas.

Ridge confessa a Brooke di aver fatto liberare Flo, Logan su tutte le furie

Tra Ridge e Brooke sarà guerra aperta nelle prossime settimane. Stando a quanto già andato in onda negli Usa, si vedrà come la decisione di Ridge di acconsentire al rilascio di Flo, farà andare su tutte le furie Brooke. La madre di Hope verrà a sapere dell'accordo proprio dal marito, il quale cercherà di farle capire che lo avrà fatto solo per proteggere Thomas.

Secondo Forrester senior infatti, il carcere non sarebbe il posto adatto per aiutare il figlio a superare i suoi problemi mentali. Ridge sarà convinto che solo un suo rientro in famiglia possa essere d'aiuto a Thomas ma, su questo punto, Brooke sarà irremovibile.

Anticipazioni Usa: Brooke contro Ridge a causa di Thomas

Dopo aver saputo che Flo verrà rimessa in libertà, Brooke sarà sconvolta nell'apprendere sino a che punto Ridge sia disposto a spingersi per suo figlio. Logan sarà furiosa e continuerà ad affermare che Thomas debba pagare per tutto il male fatto a sua figlia e a Beth, così come tutte le altre persone coinvolte nella vicenda, Flo compresa.

Ridge non sarà d'accordo con la moglie e sosterrà che Thomas debba tornare a fare il padre di Douglas. I due coniugi saranno in disaccordo totale, tanto che Brooke si scaglierà contro il marito dicendogli che mai permetterà che il figliastro torni nella sua casa.

Beautiful, spoiler americani: Brooke vuole Thomas dietro le sbarre

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, Brooke e Ridge non sembreranno trovare un punto d'incontro, tanto che la madre di Hope non riuscirà a nascondere il desiderio di vedere Thomas dietro le sbarre, ricordando tra le altre cose al marito, l'esistenza di un'ordinanza restrittiva che impedisce al giovane di avvicinarsi alla sua famiglia.

Brooke non sarà disposta a cedere e, fuori di sé dalla rabbia, non esiterà a urlare in faccia a Ridge che farà di tutto affinché Thomas non possa riavere il figlio Douglas.

In attesa di vedere in Tv lo scontro tra i coniugi Forrester, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi si Canale 5 a partire dalle 13:40.

Su Mediaset Play sono invece disponibili gli episodi già trasmessi.