Sabato 31 ottobre nuovo appuntamento con Beautiful, la soap americana in onda in Italia sin dal 1990. Le trame sempre più avvincenti, continuano a coinvolgere il pubblico a distanza di anni, come quella che vede Thomas ancora privo di conoscenza dopo la caduta dalla scogliera. In attesa di novità sul suo stato di salute, nel nuovo episodio verrà dato spazio a Quinn e Shauna. Le due si ritroveranno faccia a faccia con Fulton che chiederà disperatamente aiuto alla sua vecchia amica, per far uscire di prigione la figlia Flo. Cosa deciderà di fare la moglie di Eric? Dalle anticipazioni sembra che per Shauna e Flo non siano in arrivo buone notizie.

Beautiful, spoiler 31 ottobre: Shauna supplica Quinn di aiutare Flo

Mentre i fan di Beautiful saranno ancora con il fiato sospeso per le condizioni di Thomas, alla Forrester Creations Shauna riuscirà a intrufolarsi di nascosto sino all'ufficio di Quinn. La Fuller sarà rimasta sola dopo aver discusso con Eric sia di quanto accaduto a Thomas sia di Flo e Shuana. Ben sapendo cosa pensa il marito delle Fulton, Quinn sarà preoccupata nel vedersi davanti proprio la sua vecchia amica. La madre di Flo non perderà tempo e in lacrime supplicherà Quinn di aiutarla a pagare un buon avvocato che possa far uscire di prigione la figlia.

Beautiful, anticipazioni 31 ottobre: Quinn ripudia Flo e Shauna

Dando uno sguardo alla trama del nuovo episodio di Beautiful, si vedrà come Quinn sarà titubate e restia a offrire il suo aiuto, ma nonostante questo chiederà all'amica di spiegarle come siano andate le cose.

Shauna a questo punto tenterà di spiegarle quale ruolo abbiano avuto nello scambio di culle, ma le sue parole non faranno altro che far aumentare la delusione di Quinn, la quale non si capaciterà di come la sua amica possa aver consigliato alla figlia di mantenere un segreto così terribile. Sarà per questo motivo che Quinn si rifiuterà di aiutare sia Shauna che Flo.

Da lei non riceveranno né soldi né sostegno.

Beautiful spoiler: Ridge continua a puntare il dito contro Brooke

Dalle anticipazioni relative alla puntata del 31 ottobre, si verrà a sapere che il detective Sanchez dopo aver parlato con Flo in carcere, penserà di sfruttare le informazioni in possesso della ragazza per sgominare il giro di falsificazione di documenti.

Il poliziotto inoltre, venuto a sapere dell'incidente occorso a Thomas, andrà in ospedale per indagare sulla dinamica di quanto accaduto. Intanto Ridge e Brooke saranno sempre più ai ferri corti, con Forrester senior sempre più furioso con la moglie, rea a suo dire, di aver spinto volutamente il ragazzo dalla scogliera. A nulla varranno gli sforzi della Logan di convincere il marito della sua innocenza, tanto che sembrerà che il loro matrimonio sia prossimo alla rottura. Dando uno sguardo alle trame successive, il detective Sanchez, sentite le testimonianze di Hope, Ridge e Brooke sarà dubbioso sulla tesi dell'incidente e metterà alle strette proprio la madre di Hope. Per scoprire quale sarà il destino di Brooke, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.