Continuano le emozioni per i fan di Beautiful che, nel corso del nuovo appuntamento di venerdì 2 ottobre vedranno come la pazzia di Thomas si manifesterà in tutta la sua violenza. Forrester jr, non sarà riuscito ad impedire a Liam di rivelare a Hope il segreto su Beth e i due 'rivali' arriveranno alle mani. Uno duro scontro quello che vedrà protagonisti Thomas e Liam, con quest'ultimo che, alla fine, avrà la meglio sul rivale. Spencer potrà quindi abbracciare Hope, ancora incredula per quanto appena scoperto su Phoebe/Beth e scioccata per il fatto che Thomas sapesse la verità sulla figlia già da tempo.

Beautiful, spoiler: Thomas sconfitto, Hope sa la verità su Beth

Per Thomas sarà giunta la resa dei conti. Il giovane, nonostante tutta una serie di minacce, non sarà riuscito ad impedire a Douglas e Flo di rivelare il segreto su Beth a Liam. Quest'ultimo, come noto, non avrà perso tempo e avrà raggiunto Hope alla Forrester Creations. Qui sarà riuscito dopo mille peripezie a parlare a quattrocchi con la ex moglie, chiudendosi in una stanza con lei. Sarà così che anche la figlia di Brooke verrà a sapere che la sua piccola Beth è viva e che Thomas era al corrente della verità.

Beautiful, anticipazioni: Thomas e Liam vengono alle mani, Hope cerca di dividerli

Dando uno sguardo alla trama della puntata n.8148 di Beautiful, si vedrà come Thomas, dopo molti tentativi, riuscirà a forzare la porta dell'ufficio scagliandosi contro Liam.

Hope, ancora incredula, cercherà di far ammettere al marito quanto appena dichiarato da Liam, ma il giovane stilista non confermerà. Forrester jr, ormai in preda alla collera, intimerà al 'rivale' di stare lontano da Hope, mentre a lei chiederà di non ascoltare il suo ex marito. Tra Liam e Thomas voleranno insulti e pugni, mentre Hope cercherà di dividerli.

Beautiful, trama 2 ottobre: Thomas riesce a fuggire dopo lo scontro con Liam

Nel bel mezzo dello scontro fisico tra Liam e Thomas, quest'ultimo riuscirà a prendere Hope e a portarla sul tetto dell'edificio, dove vi sarà ancora l'elicottero ad attenderli. L'intento del figlio di Ridge, sarà quello di fuggire con la moglie, alla quale continuerà a dire di non ascoltare le menzogne di Liam.

Quest'ultimo intanto, non si darà per vinto e li raggiungerà sul tetto, mettendo di nuovo le mani addosso al 'rivale'. Sarà Hope ad implorare Spencer di mollare la presa, lasciando così fuggire Thomas. Ormai certa che la sua piccola Beth sia viva e che si tratti di Phoebe, Hope abbraccerà sconvolta e nello stesso tempo felice Liam.

Questo e molto altro nel prossimo appuntamento di Beautiful in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, su Mediaset Play, è possibile rivedere quanto trasmesso nei giorni precedenti.