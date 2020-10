Interessanti colpi di scena accadranno a Beautiful, la soap opera nata da un'idea dei fratelli Bell. Le trame in onda ad ottobre negli Usa raccontano che nascerà una forte rivalità tra il dottor John Finn e Liam Spencer per una donna. In particolare, il marito di Hope impedirà al medico di organizzare un incontro tra Steffy Forrester e sua figlia Kelly.

Beautiful, puntate americane: Thomas sotto pressione per il ritorno di Zende

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a metà ottobre sui teleschermi della Cbs raccontano che Zende e Zoe si avvicineranno molto. In particolare, l'uomo appena tornato a Los Angeles farà alcune domande alla modella a riguardo il suo rapporto con Carter.

A tal proposito, quest'ultimo deciderà di portare la fidanzata fuori città per farle una sorpresa. I portali americani indicano che Walton chiederà a Buckingham di trasferirsi da lui. Il nuovo direttore operativo della Forrester Creation e la modella avranno un'interessante conversazione sul loro futuro amoroso.

Nel frattempo Thomas apparirà molto sotto pressione dopo il ritorno di Zende a Los Angeles. Il padre di Douglas, infatti, scoprirà che il cugino ha ottenuto il posto come capo designer della Hope for the future al posto suo. Per questo motivo, si prevede che i due personaggi si daranno battaglia sul luogo lavorativo nelle prossime settimane,

Il dottor John organizza un incontro tra Steffy e la figlia Kelly

Nel corso delle puntate americane della soap opera trasmesse nel 2021 su Canale 5, Liam cercherà di interferire nella vita amorosa di Steffy.

L'uomo, infatti, si recherà a trovare l'ex moglie in clinica, dove è stata ricoverata per curare la dipendenza da sostanze. In questo frangente, Spencer dimostrerà di avere una forte antipatia per il dottor John in quanto teme che possa prendere il suo posto accanto alla madre di Kelly.

Dall'altro canto, il dottor John avrà un ruolo di primo piano nella guarigione di Steffy.

Finn, infatti, farà in modo che la donna sconfigga la sua dipendenza, offrendole sostegno e conforto in questo difficile momento. Anzi, il dottore deciderà di organizzare un incontro tra Kelly e la madre, se non accadesse il colpo di scena.

Hope critica Liam per aver interferito nella vita dell'ex moglie

Il piano sarà scoperto da Liam, che comunicherà al rivale che non deve mettere bocca nella vita di sua figlia. Questo avvenimento porterà ad un conflitto tra i due personaggi. In particolare, il dottor John prometterà a Forrester che l'ex marito non interferirà più sulla sua sfera privata.

Hope, nel frattempo, criticherà Liam per aver messo bocca negli affari di Steffy e di essere stato fin troppo protettivo nei suoi confronti. Logan, infatti, dirà a suo marito che la sua ex moglie è una donna single, quindi è giusto che si rifaccia una vita accanto ad un altro uomo. Le parole di Logan non piaceranno affatto a Spencer, tanto che questo potrebbe portare ad una crisi nel suo matrimonio.