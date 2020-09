La vita di Sanem sarà abbastanza travagliata durante i prossimi episodi di DayDreamer. Can, infatti, le spezzerà il cuore dicendole che ha intenzione di partire per l'estero con Polen. La ragazza, pensierosa, andrà a schiarirsi le idee sulla banchina del porticciolo, ma nel momento in cui deciderà di andare via prendendo una taxi, verrà investita da un'auto guidata da Yigit.

Sanem si dimette dalla Fikri Harika

Sanem finirà in ospedale, luogo in cui verrà raggiunta da Can. La ragazza starà bene e i due avranno modo di discutere di una faccenda molto importante: le dimissioni dalla Fikri Harika della giovane Aydin.

Ebbene sì: Sanem, dopo aver scoperto che il fotografo partirà con Polen, deciderà di lasciare l'agenzia e di rassegnare le sue dimissioni a Emre. Can, ovviamente, non vorrà che Sanem vada via, ma quest'ultima non avrà intenzione di cambiare idea. Per questo motivo il fotografo le farà presente che per lasciare l'agenzia dovrà dare un preavviso di 15 giorni.

Sanem rimarrà per altre due settimane alla Fikri Harika, periodo in cui lavorerà alla campagna pubblicitaria per Makinon. Per lanciarla sul mercato verrà organizzata una festa, a cui parteciperanno veramente tutti, compresa la mamma dei Divit Huma e l'ex ragazza di Can, Polen.

Sanem accetta la proposta di lavoro di Yigit

Ovviamente, durante la festa, Can e Sanem non si toglieranno gli occhi di dosso, ma saranno troppo orgogliosi per fare il primo passo.

Per questo motivo ci penserà Emre a rompere il ghiaccio, facendo avvicinare i due ragazzi e congiungendo le loro mani. Tutto ciò avverrà sotto lo sguardo impietrito di Polen e Huma. Quest'ultima, infatti, farà di tutto pur di far allontanare Can dalla giovane Aydin, arrivando al punto di chiedere a Polen di sedurre suo figlio.

Can e Sanem, abbracciati, balleranno in mezzo alla pista e a Huma servirà un escamotage per poterli separare. Quando finirà la musica e Huma sentirà Sanem chiedere a Can se possono parlare dopo la festa. La ragazza, infatti, vorrebbe un chiarimento, ma la mamma del fotografo fingerà di avere un malore, per questo motivo si allontanerà dalla festa e lo farà insieme a Can e a Polen, sotto lo sguardo deluso di Sanem.

Il giorno seguente in ufficio arriverà Yigit. Il ragazzo che ha investito Sanem, infatti, ha una casa editrice e ha proposto a Sanem di pubblicare il suo primo libro. Dopo tutte le vicissitudini accadute con Can, la ragazza deciderà di accettare la sua offerta. Ciò nonostante, Huma continuerà ad avere come chiodo fisso Sanem e vorrà ottenere più informazioni in merito al suo conto. Per questo motivo si recherà nel quartiere della ragazza, per fare acquisti presso il negozio di prodotti biologici di Mevkibe. Che cosa starà tramando la donna?