Su Canale 5 continua inarrestabile il successo della Serie TV di origini turche DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso dei prossimi episodi italiani, Huma (Ipek Tenolcay) dimostrerà sempre di più di essere una donna malvagia. Quest’ultima quando suo figlio Can Divit (Can Yaman) farà una proposta di matrimonio ufficiale a Sanem Aydin (Demet Özdemir), per farli lasciare potrà contare sulla complicità di Yigit (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gocke Aytac).

Nello specifico l’ex moglie di Aziz non ancora rassegnata, cercherà l’appoggio dell’editore dicendogli di conoscere suo figlio e che presto si renderà conto che l’aspirante scrittrice non è la donna giusta per lui.

Yigit come capo di Sanem, accetterà subito l’aiuto di Huma per non vedere la sua dipendente sposarsi.

DayDreamer, trame turche: il primogenito di Aziz chiede la mano della sorella di Leyla

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo tra qualche settimana, svelano che Can troverà il momento giusto per sorprendere Sanem. Il fotografo chiederà all’aspirante scrittrice di diventare sua moglie, durante la sua festa di compleanno. Con il suo gesto ovviamente il primogenito di Aziz scatenerà l’ira della madre Huma, che non demorderà. Quest’ultima infatti pur avendo perso le staffe per l’ennesimo tentativo fallito per far separare Sanem e Can, dirà al figlio minore Emre di essere ancora intenzionata a mettere il bastone tra le ruote alla coppia.

A questo punto Polen deciderà di trasferirsi ancora una volta a Londra per rifarsi una nuova vita nonostante la signora Divit cercherà di farla desistere dal suo intento, promettendole che farà di tutto per farla tornare tra le braccia di suo figlio.

Huma si accorge dell’interesse di Yigit per la fidanzata di suo figlio, Sanem invita Can a perdonare la madre

A seguito della partenza improvvisa della scienziata, Huma si accorgerà dell’interesse sentimentale che Yigit prova nei confronti di Sanem e non perderà tempo per invitare l’editore a seguire i suoi consigli per fare breccia nel cuore di colei che ama.

Il fratello di Polen arriverà addirittura a scrivere una lettera d’amore per la secondogenita degli Aydin. Successivamente la sorella di Leyla ribadirà a Can di voler continuare a lavorare per la casa editrice di Yigit, e lo rassicurerà dicendogli di fidarsi di lei.

Inoltre Sanem incoraggerà il suo promesso sposo a perdonare la madre Huma, dopo avergli fatto notare che prima o poi accetterà la loro storia d’amore. Nel contempo quest’ultima continuerà a servirsi di Yigit, per far allontanare per sempre Can dalla figlia minore di Mevkibe e Nihat.