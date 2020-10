DayDreamer – Le ali del sogno continua a far compagnia ai suoi fedeli telespettatori italiani tutti i fine settimana. Nella puntata che andrà in onda sabato 24 ottobre su Canale 5 la protagonista femminile della soap turca si scontrerà duramente con una donna misteriosa, che cercherà di apportare delle modifiche al quartiere in cui vive l'aspirante scrittrice. Sul fronte professionale, invece, la sorella di Leyla dimostrerà per l'ennesima volta il suo straordinario talento. Infine, l'arrivo della madre dei fratelli Divit metterà a soqquadro la vita amorosa dei protagonisti della soap turca.

Spoiler DayDreamer – Le Ali Del Sogno: Sanem difende il suo quartiere

Non ci sarà pace per Sanem di DayDreamer – Le Ali Del Sogno. La protagonista del serial televisivo turco dovrà fare i conti con una misteriosa donna che si aggirerà per il quartiere in cui la famiglia della stagista vive. Questa persona ignota sosterrà di avere in mente grandi progetti per riqualificare quel quartiere. Le sue idee, però, non saranno condivise da Sanem la quale farà di tutto per difendere la zona dove abita. Così, tra le due donne nascerà una serie di conflitti.

La Fikri Harika ottiene una nuova campagna grazie alla sorella di Leyla

Mentre la sfera privata di Sanem non sarà tutto rose e fiori, quella lavorativa invece le cose procederanno alla grande.

Infatti, la brillante stagista dimostrerà ai suoi colleghi e ai suoi superiori di essere molto brava nel suo lavoro. Presenterà un progetto a dir poco geniale per la Redmode e tutti apprezzeranno il suo intervento, in particolar modo il signor MacKinnon. Grazie a lei, l'azienda Fikri Harika si aggiudicherà una nuova e importante campagna pubblicitaria.

Huma trama alle spalle delle sorelle Aydin

Una tempesta si abbatterà sulle due sorelle Aydin nella nuova puntata di DayDreamer. Oltre agli ostacoli d'amore che stanno affrontando le figlie di Mevkibe e Nihat, Sanem e Leyla dovranno fare i conti con l'ostilità della madre dei loro innamorati. Stando alle anticipazioni della prossima puntata la mamma dei fratelli Divit si metterà all’opera per distruggere le vite delle sorelle Aydin.

La signora Huma, dopo essersi presentata cordialmente con le fidanzate di Can e Emre, studierà un diabolico piano per allontanare i suoi figli da quelle due ragazze, povere di origini e arrampicatrici. L'arrivo della madre di Can ed Emre metterà in crisi gli equilibri già da tempo precari dei protagonisti della soap turca. Infatti, la signora Huma arriverà proprio nel momento in cui le incomprensioni tra Sanem e Can sono molto evidenti. Il primogenito dei Divit sarà talmente ossessionato dall’uscita improvvista dell'imprenditore Fabbri che vorrà vederci chiaro. La stagista, invece, continuerà a convivere male con il peso della bugia che nasconde al suo fidanzato.