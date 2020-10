Nella puntata di DayDreamer in onda il 24 ottobre su Canale 5, Sanem si ritroverà sempre in bilico tra i gratificanti successi della sua carriera professionale e i problemi personali derivanti dalla sua sfera privata e sentimentale. Infatti, non solo i suoi genitori continueranno a non parlarsi per via del fidanzamento tra lei e Can, ma la ragazza avrà modo di conoscere inconsapevolmente sua suocera Huma e l'incontro non sarà dei migliori.

Sanem, incolpevolmente, litiga con Huma, la mamma di Can

La povera Sanem, nella puntata di DayDreamer del 24 ottobre, non avrà la benché minima idea che il suo rapporto con Can subirà delle ulteriori complicazioni di lì a poco, infatti un nuovo personaggio appartenente alla vita del fidanzato entrerà in scena durante questo episodio.

Huma, la madre di Can ed Emre, arriverà a Istanbul, ma la sua comparsa avverrà in maniera abbastanza burrascosa.

La donna si fermerà involontariamente nel quartiere di Sanem, in quanto la sua macchina subirà un guasto. Nell'istante in cui sarà lì, però, s'informerà per l'acquisto di un'eventuale casa in vendita, ma nello stesso tempo sarà interessata alla riqualificazione del quartiere. Nel frattempo farà la conoscenza anche degli abitanti del quartiere, come il maldestro Muzzafer e la mamma di Sanem Mevkibe, infatti si recherà nel suo negozio per acquistare dell'acqua minerale.

La signora Divit avrà anche modo di conoscere Sanem e l'incontro tra le due non sarà dei migliori. Infatti la mamma di Can darà un calcio a una ciotola di cibo per gatti posta in strada.

Sanem non la prenderà bene, ma la donna guardandola attentamente le dirà che non può litigare con lei e se ne andrà.

Sanem presenta con successo la campagna per la Red Mode Cosmetics

Intanto, mentre nel quartiere di Sanem tutti non saranno ancora a conoscenza dell'identità della misteriosa signora, alla Fikri Harika si proseguirà con la preparazione della campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics, alla quale sta lavorando proprio la giovane Aydin.

La ragazza si sentirà un po' insicura, ma alla fine la sua presentazione davanti a MacKinnon otterrà un successo inaspettato e tutto l'ufficio si congratulerà con lei, compresa la diffidente Deren, che addirittura proporrà di organizzare una festa per celebrare la buona riuscita del lavoro e il tutto verrà fatto a casa di Can.

Sarà proprio durante la festa che a Sanem, però, accadrà quello che meno si aspetta. Prossimamente, infatti, la giovane Aydin si ritroverà davanti alla porta di casa di Can la donna misteriosa con cui ha discusso nel suo quartiere e solo in quell'occasione avrà modo di scoprire che la persona in questione è in realtà Huma, la mamma del suo Can.