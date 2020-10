Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena riguardanti il rapporto tra Can e Sanem, che continuerà ad essere ostacolato dalla perfida Huma. La donna, infatti, vuole che il fotografo si allontani dalla Aydin e per questo motivo metterà a punto un nuovo piano diabolico che prevede l'entrata in gioco di Polen, ex fidanzata di Can e di Yigit che avrà il compito di distogliere l'attenzione di Sanem dal Divit. E questa volta il piano della donna andrà in porto, visto che Sanem cadrà nella trappola che le verrà tesa da Yigit.

DayDreamer, le nuove anticipazioni tv turche: Sanem lascia la Fikri

In particolar modo Huma proverà in tutti i modi a separare suo figlio da Sanem e lo farà richiamando Polen, l'ex fidanzata storica del fotografo, che lo coinvolgerà in un nuovo progetto che lui non si sentirà di rifiutare.

Il progetto della donna prevede proprio che Polen riesca a far dimenticare la Aydin a Can e che provi di nuovo a riconquistarlo.

L'altro protagonista di questo piano diabolico sarà Yigit, fratello di Polen, che perderà subito la testa per Sanem al punto da assumerla all'interno della sua casa editrice portandola via dalla Fikri. Ovviamente tale collaborazione tra i due creerà non pochi fastidi a Can, visibilmente amareggiato dalla scelta di Sanem di abbandonare il suo lavoro presso l'agenzia pubblicitaria per seguire il fratello di Polen.

Can diventa geloso di Sanem e Yigit: anticipazioni DayDreamer

Così Can non potrà fare a meno di interferire nella collaborazione tra i due. Riuscirà ad avere la meglio?

Gli spoiler di DayDreamer raccontano che Yigit accetterà ulteriormente le richieste di Huma e deciderà di contribuire al piano che ha come scopo quello di allontanare i due fidanzati.

Huma organizzerà anche una cena con i familiari di Sanem, al solo scopo di metterli in difficoltà e di far capire ai due ragazzi quanto sono diversi.

L'evento avrà degli esiti a dir poco disastrosi, soprattutto per i genitori della Aydin che verranno messi in una situazione grande difficoltà e imbarazzo.

Sanem cada nella trappola di Yigit: le anticipazioni turche di DayDreamer

E così con il passare del tempo, Sanem cadrà sempre più nella trappola di Yigit: quest'ultimo appoggiato da Huma, comincerà a riempire di attenzioni e promesse lavorative la dolce Aydin.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit chiederà a Sanem di concentrarsi sul suo libro, perché molto presto sarà pubblicato anche in America.

Le chiederà quindi di dare priorità al lavoro e ovviamente tale richiesta porterà Sanem ad allontanarsi ulteriormente dal suo amato Can, al punto che comincerà a dubitare della fiducia del suo fidanzato. Polen, invece, proverà a convincere il fotografo ad accettare un impegno lavorativo lontano da Istanbul.