L'appuntamento con DayDreamer è confermato per il weekend e gli spoiler delle nuove puntate in onda il 4 e 10 ottobre 2020 su Canale 5 raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese per i due amati protagonisti della serie tv. Alla Fikri si svolgerà un'importantissima riunione di lavoro con Can, Ceyda e Mackinnon. Molto probabilmente la famosa azienda "Red Mood Cosmetics" affiderà proprio alla Fikri la nuova campagna pubblicitaria per il lancio dei prodotti in Turchia.

DayDreamer, gli spoiler delle puntate del 4 e 10 ottobre 2020

E così Can deciderà di parlarne con il resto del suo gruppo di lavoro per metterli al corrente di quello che succederà ma ad un certo punto della riunione suo fratello Emre andrà via dall'ufficio per poter parlare con Leyla.

La giovane Aydin non ce l'ha fatta ad andare a lavoro per il dolore che prova dopo la fine della loro relazione.

I due avranno una discussione nel centro del quartiere e verranno visti anche da Osman. Quest'ultimo, temendo che la situazione possa degenerare, deciderà di intervenire a favore di Leyla per proteggerla. Occhi puntati anche su Sanem che in questi nuovi episodi della soap opera turca deciderà finalmente di parlare con sua madre e metterla al corrente della situazione con il fotografo.

Sanem organizza una sorpresa per il suo amato Can

Sanem, quindi, si farà coraggio e affronterà Mevbike dicendole che Can ha delle intenzioni serie nei suoi confronti e che intende sposarla per davvero.

La minore delle Aydin, però, non riuscirà a fare lo stesso con suo padre: non avrà ancora il coraggio necessario per poter affrontare Nihat, che per il momento verrà tenuto all'oscuro di questa relazione in corso.

Per informare Nihat, infatti, servirebbe una vera e propria proposta di matrimonio ufficiale da parte di Can, con tanto di anello di fidanzamento.

Il fotografo compirà questo grande passo per la sua amata? Intanto Sanem deciderà di portare Can in un rifugio speciale, dove da piccola era solita nascondersi per poter mettere su carta i suoi pensieri più intimi.

Leyla ritorna a lavorare da Can: gli spoiler di DayDreamer

E poi ancora in questi nuovi episodi di DayDreamer in onda il 4 e 10 ottobre, Leyla deciderà di tornare a lavoro e Can la convincerà ad esserci almeno per una settimana, dopodiché potrà prendersi un periodo di pausa.

Intanto fervono i preparativi per la nuova campagna pubblicitaria e Sanem esporrà con fierezza il suo progetto.

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Mevbike si lascerà sfuggire con Melahat che forse Can e Sanem si sposeranno. A quel punto Melahat, pressata dalle altre donne pettegole, confesserà tutto innescando un meccanismo di 'reazione a catena'. Ma sarà Aysun a guastare la festa, mostrando un'intervista in cui Can diceva di non voler affatto pensare al matrimonio.