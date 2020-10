Per la giornata di sabato 31 ottobre è previsto un cambio di programmazione per la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che vede come protagonista l'attore turco Can Yaman. Infatti, in queste settimane in cui la serie è andata in onda nel weekend di Canale 5, la programmazione del sabato pomeriggio prevedeva l'orario d'inizio fissato per le 14:45, subito dopo gli appuntamenti con Beautiful e Una vita. Il 31 ottobre, però, l'inizio della serie turca verrà anticipato, una sorpresa a dir poco gradita per tutti i numerosi fan.

Il 31 ottobre varia la programmazione della soap DayDreamer con Can Yaman

Nel dettaglio, infatti, come riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, sabato 31 ottobre la rete ha deciso di fare un regalo ai fan di DayDreamer e per l'occasione l'orario d'inizio del nuovo appuntamento non sarà fissato alle 14:45, bensì alle 14:10 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

In questo modo la Serie TV turca andrà a prendere il posto di Una vita, che per questo sabato non sarà trasmessa su Canale 5. La puntata, quindi, durerà all'incirca due ore e sarà a dir poco ricca di colpi di scena per la coppia protagonista composta da Can e Sanem.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di domenica 1° novembre, resta confermato l'inizio alle 16:15 circa, quando la serie farà da traino a Domenica Live, trasmissione condotta da Barbara d'Urso.

Il successo di DayDreamer nel weekend di Canale 5

Un doppio appuntamento settimanale ormai diventato irrinunciabile per circa due milioni e mezzo di spettatori. La serie tv con Can Yaman, infatti, è riuscita ad assicurarsi la leadership degli ascolti del fine settimana nella sua fascia oraria con uno share che viaggia tra il 14 e il 17% circa.

Anche nella puntata di sabato 31 ottobre ci saranno un bel po' di sorprese che sicuramente non deluderanno le aspettative dei numerosi fan. Le anticipazioni della puntata di DayDreamer raccontano che Huma si presenterà a casa di Can senza avvisare e continuerà a tramare contro la storia d'amore tra suo figlio e la Sanem.

Gli spoiler di DayDreamer del 31 ottobre: Huma trama contro Can e Sanem

Nel frattempo Can e tutti i suoi collaboratori si uniranno per cercare di trovare un modo per lanciare la campagna dell Red Mode Cosmetics prima che Fabbri esca sul mercato con il suo profumo. La perfida Huma, intanto, deciderà d'invitare anche Ceyda ritenendo che possa essere lei la donna giusta per far dimenticare a suo figlio la giovane Aydin.

Peccato, però, che Can non abbia alcuna intenzione di rinunciare alla sua amata Sanem e proprio nella puntata del 31 ottobre, maturerà la decisione di avanzarle la proposta di matrimonio ufficiale.