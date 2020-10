Prosegue l'appuntamento del fine settimana di Canale 5 con DayDreamer, la fortunata Serie TV con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda tra qualche settimana in tv rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi per la coppia composta da Can e Sanem, i quali si ritroveranno nuovamente sull'orlo di una profonda crisi che questa volta potrebbe mettere a dura prova la loro storia d'amore. E la colpa di questa crisi, stavolta, sarà di Yigit che proverà in tutti i modi a creare astio tra i due giovani fidanzati.

Le trame delle nuove puntate turche di DayDreamer: Can e Sanem ai ferri corti

Nel dettaglio, Can continuerà a non vedere di buon occhio l'avvicinamento di Yigit alla sua fidanzata. Pur sapendo che Sanem lo vede solo come il suo 'capo lavorativo', il giovane Divit deciderà di vederci chiaro e scoprirà che in realtà Yigit le sta raccontando soltanto delle frottole.

L'uomo ha fatto credere a Sanem che ben presto il suo libro verrà pubblicato da un editore americano ma in realtà questa non sarebbe la realtà dei fatti. Can proverà in tutti i modi a mettere al riparo la sua amata da questo inganno ma lei non vorrà credere alla sua versione dei fatti.

Yigit inganna Sanem e Can

Così, quando Sanem scoprirà che Divit ha preso contatti addirittura con un altro editore per farle pubblicare il romanzo, andrà su tutte le furie e tra i due ci sarà un'accesissima discussione verbale.

La pazienza della Aydin sembra essere arrivata allo stremo e impossibilitata a scrivere le ultime pagine del romanzo che aveva promesso ad Yigit, deciderà di cedergli il suo amato diario.

In quelle pagine, Sanem ha raccontato tutta la storia d'amore che la vede protagonista con Can: una vera e propria favola che accontenterà anche Yigit anche se prima servirà il consenso di Divit per andare avanti con la pubblicazione.

E dato che il tempo stringe, Yigit e Sanem decidono di fare un viaggio in macchina per arrivare alla casa in montagna del fotografo.

Sanem chiede a Divit di andare via: anticipazioni turche DayDreamer

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit convincerà Sanem a restare in macchina mentre lui proverà a convincere Can a dargli il consenso per la pubblicazione.

Peccato, però, che il piano del perfido Yigit sia un altro. Una volta arrivato al cottage del fotografo, Yigit brucerà il diario della Aydin gettandolo nel fuoco del camino acceso, dopodiché darà la colpa proprio a Can.

La reazione del fotografo sarà molto dura e colpirà Yigit con un pugno al volto tanto che sarà necessario il trasporto in ospedale. A quel punto Sanem chiederà a Can di essere lasciata in pace e di andarsene via e il fotografo la prenderà sul serio. Divit, infatti, penserà che Sanem non lo voglia più all'interno della sua vita e così accetterà di fare un passo indietro.