I momenti romantici a DayDreamer - Le ali del sogno non mancheranno nelle prossime puntate. Seguendo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, ben presto in Italia i fan della soap con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir assisteranno ad un matrimonio celebrato in gran segreto tra Leyla e Emre, ma anche alla proposta di nozze di Can a Sanem. La giovane Aydin accetterà davanti agli occhi colmi di affetto dei propri genitori e a quelli stupiti di Huma e Polen. La festa di compleanno organizzata dalla mamma a Can si rivelerà uno dei momenti più belli dei due innamorati.

Huma pronta a tutto per allontanare Can e Sanem

Le trame delle puntate turche di DayDreamer diventano sempre più intriganti: i due protagonisti dovranno affrontare molti ostacoli prima di coronare il loro sogno d'amore. Seguendo la storyline, Can e Sanem nonostante un incontro disastroso al ristorante tra Huma e i genitori della Aydin decideranno di sposarsi, ma nessuno dei due fidanzati avrà il coraggio di dire alle rispettive famiglie quali sono le loro reali intenzioni. Parlando rispettivamente con Leyla ed Emre, la Aydin e Divit confermeranno le loro intenzioni di convolare a nozze. al contempo, Huma eviterà il discorso con il figlio.

I piani di Huma di allontanare Sanem e Can falliranno il giorno del compleanno dell'affascinante fotografo.

Infatti, nonostante la Aydin stia preparando una festa a sorpresa, Huma la convincerà a lasciare lei a capo dell'organizzazione del party in onore del figlio. L'intenzioni della donna saranno fin da subito chiare: mettere in difficoltà ancora una volta Mevkibe e Nihat e far sentire a disagio Sanem in compagnia degli amici del figlio.

In realtà tutti accoglieranno bene i componenti della famiglia di Sanem a perfino Muzzafer sarà preso in simpatia.

Sanem dice di 'si' a Can

Il peggio per Huma dovrà ancora arrivare. Dopo aver spento le candeline e aver chiesto l'approvazione di Nihat con lo sguardo, Can prenderà una scatola contenente l'anello di fidanzamento e chiederà ufficialmente in sposa Sanem alla presenza di famiglie e conoscenti.

La giovane commossa accetterà la proposta, ma questo momento di gioia non andrà giù alla calcolatrice Huma che non sembrerà per nulla disposta a partecipare alla felicità del figlio e della sua fidanzata.

Parlando successivamente con Emre, infatti, Huma dichiarerà che non ha alcuna intenzione di accettare nella sua famiglia Sanem in quanto ritenuta poco idonea ai suoi standard, anzi addirittura rozza rispetto a lei. La donna, andando contro il volere di Can non fermerà le sue azioni di disturbo nei riguardi della coppia.