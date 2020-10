Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv in onda ogni sabato e domenica sulle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata dell'11 ottobre su Canale 5 raccontano brutte notizie per Can Divit. Ebbene sì, il fotografo finirà in carcere dopo aver aggredito pesantemente il rivale Enzo Fabbri.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 11 ottobre: Fabbri vuole il profumo di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa domenica 11 ottobre sui teleschermi italiani raccontano che la presenza di Fabbri alla Fikri Harika creerà molti problemi a Can ed Emre.

L'imprenditore francese, infatti, sarà intenzionato ad ottenere il profumo da Sanem grazie alla complicità di Aylin.

Ma ecco che il fotografo non sarà più disposto a sopportare l'invadenza di Enzo, tanto da voler regolare i conti con lui una volta per tutte. Per questo motivo, il maggiore dei Divit dirà al fratello minore di volersi recare nell'ufficio del rivale per convincerlo a cedergli le quote dell'azienda.

D'altro canto, il minore dei Divit informerà subito Yuksel dell'arrivo di Can da Fabbri, che non si farà sorprendere con le mani in mano.

Can propone a Fabbri del denaro per lasciare la Fikri Harika

La trama di DayDreamer in programma l'11 ottobre sul canale del Biscione racconta che Can proporrà a Fabbri una grossa somma di denaro per lasciare la Fikri Harika.

Ma la proposta non sarà accettata dall'imprenditore francese, che ribadirà che l'unico modo per liberarsi di lui è quella di cedergli la formula del profumo di Sanem.

Il fotografo, a questo punto, preciserà che l'essenza appartiene anche a lui visto che è fidanzato con Sanem. In questo frangente, il maggiore dei Divit apparirà stanco e furioso per l'ennesimo rifiuto da parte di Enzo, che si spingerà addirittura a mettere in dubbio la sua storia d'amore con la sorella di Leyla.

La polizia arresta il maggiore dei Divit

Le parole di Fabbri faranno perdere completamente la pazienza a Can, che stenderà il rivale con un pugno sul volto. Purtroppo questo gesto costerà molto caro al protagonista della Serie TV turca. Enzo, umiliato, lo denuncerà per aggressione alla polizia e per lui saranno grossi guai.

Nel frattempo, il fotografo tornerà a lavoro alla Fikri Harika dove racconterà cos'è successo nell'ufficio con Fabbri. Sarà proprio in quel momento che giungerà la polizia, che arresterà il maggiore dei Divit dopo la denuncia per aggressione da parte del francese.

Sanem (Demet Ozdemir) e tutti i suoi collegi rimarranno sconvolti mentre Emre cercherà una soluzione per farlo uscire dalla galera.