Secondo le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nella prossima puntata, che andrà in onda sabato 24 ottobre su Canale 5, ci saranno diverse novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Sanem Aydin avrà uno scontro con una misteriosa donna che si aggirerà per il quartiere e intenderà apportare delle modifiche a quest'ultimo. Invece, per quanto riguarda il lavoro, la giovane protagonista mostrerà ancora una volta il suo grande talento e sarà sempre più apprezzata dal suo capo.

Sanem si sconterà con una donna che vorrà apportare modifiche al suo quartiere

Nella puntata che andrà in onda sabato 24 ottobre, la giovane Sanem avrà altri problemi, in quanto si sconterà con una donna che si aggirerà per il quartiere dove Aydin vive.

In particolare, questa signora misteriosa dirà di avere in mente ambiziosi progetti per riqualificare la zona, ma queste sue idee la faranno scontrare proprio con Sanem, che difenderà il luogo nella quale vive. Dunque, tra le due ci saranno scintille e non si risparmieranno.

Invece, dal punto di vista professionale le cose per la protagonista proseguiranno alla grande, in quanto Sanem continuerà a dimostrare ai suoi superiori di aver del talento e di fare alla grande il suo lavoro. In particolare, l'ultimo progetto che la ragazza presenterà per l'agenzia per la quale lavora risulterà essere davvero brillante. Infatti, MacKinnon riterrà che questo lavoro sarà sicuramente un successo e sarà molto entusiasta di questa proposta.

Riassunto puntata precedente Daydreamer

Invece, nella puntata della scorsa settimana di Daydreamer-le ali del sogno, Sanem ha incontrato segretamente l'imprenditore Fabbri. Infatti, l'obiettivo della protagonista è stato quello di convincere l'uomo a ritirare la denuncia e far uscire Can dal carcere.

L'uomo ha accettato la proposta della Aydin a patto che lei gli ceda il profumo.

Sanem per amore di Can ha accettato e ha firmato un contratto, senza sapere che quel gesto porterà pesanti conseguenze per la coppia e per l'agenzia pubblicitaria. Nel frattempo Leyla, la sorella della giovane protagonista, dopo aver visto il bacio tra Emre e Aylin ha deciso di lasciare perdere il fratello di Can e voltare pagina.

Infatti, la segretaria ha deciso di accettare le avances di un altro uomo.

Dove rivedere le puntate di Daydreamer

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della Serie TV Daydreamer-le ali del sogno per scoprire come si evolveranno le vicende della giovane protagonista. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti episodi della soap opera turca potrà farlo in qualsiasi momenti mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento con Daydreamer è per sabato 24 ottobre alle ore 15:00 su Canale 5.