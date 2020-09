Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera che sta appassionando i telespettatori italiani su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Can Divit e Sanem Aydin si scambieranno un bacio intenso nella casetta nel bosco. L'aspirante scrittrice deciderà di raggiungere il fotografo nel momento in cui saprà che ha deciso di stare un po' da solo per riflettere.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can si reca nel capanno per riflettere, Sanem va da lui

Gli spoiler riguardanti le puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda nelle prossime settimane anche su Canale 5 rivelano che Can, oltre a lasciare Sanem dopo che ha ceduto la fragranza del suo profumo a Fabbri, deciderà di partire per i Balcani insieme a Polen. Infatti il maggiore dei Divit accetterà la proposta della sua ex fidanzata di partecipare a un progetto di uno studio fotografico, ma poi cambierà idea e si rifugerà alcuni giorni nel suo capanno per riflettere in solitudine. Tuttavia il fotografo non resterà da solo per troppo tempo, dato che Sanem deciderà di raggiungerlo.

A tal proposito, l'aspirante scrittrice pianterà in asso il suo nuovo capo Yigit, che sarà obbligato a disdire il viaggio di lavoro a Smirne, dove la ragazza avrebbe dovuto prendere parte a una fiera del libro.

Can e Sanem si scambiano un lungo e intenso bacio

Non appena entrerà nella casetta nel bosco, la minore delle sorelle Aydin farà sapere al maggiore dei Divit che ha annullato la sua trasferta con Yigit quando ha saputo che lui ha deciso di non partire più insieme a Polen.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Can e Sanem si scambieranno un lungo e intenso bacio, in questa occasione i due innamorati si prometteranno di superare qualsiasi ostacolo insieme. Nonostante la riappacificazione, il giorno successivo, l'aspirante scrittrice non accetterà di ritornare a lavorare nell'agenzia del fidanzato, al quale farà sapere che è intenzionata a mantenere il suo nuovo impegno lavorativo nella casa editrice di Yigit.

Questa decisione susciterà la preoccupazione del fotografo, perché avrà il sospetto che il suo ex cognato abbia un interesse sentimentale nei confronti della ragazza. Polen, invece, si metterà d'accordo con Huma per cercare di separare Can e Sanem per l’ennesima volta. Nello stesso momento, anche Yigit cercherà di fare tutto il possibile per non perdere la sua nuova collaboratrice, infatti metterà in atto un piano per convincerla a rimanere a lavorare per lui.