La serie tv di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno, continua ad ottenere un enorme successo in termini di ascolti. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che quando Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) saranno ormai sposati, Huma (Ipek Tenolcay) tornerà all’attacco. Quest’ultima oltre a farsi odiare dalla moglie del suo secondogenito, non rinuncerà a far separare Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir).

Per raggiungere il suo obiettivo la dark lady si servirà ancora una volta della complicità di Yigit (Utku Ates), dicendogli che farà in modo che l’aspirante scrittrice e il suo figlio maggiore non arrivino all’altare.

DayDreamer, trame turche: Emre e Leyla si sposano, Nihat furioso

Gli spoiler dei prossimi episodi italiani, raccontano che Leyla ed Emre dopo essere tornati insieme decideranno di fare un passo importante in segreto. Quest’ultimo e la sua ex segretaria vorranno convolare a nozze soltanto in presenza di Can e Sanem, che accetteranno di essere i loro testimoni. Huma e Mevkibe non appena verranno a sapere che Emre e Leyla sono in procinto di diventare marito e moglie con una cerimonia civile grazie a CeyCey, si recheranno subito al municipio per impedirgli di sposarsi. Purtroppo le due donne non riusciranno nel loro intento, poiché Emre e Leyla si saranno ormai scambiati le promesse nuziali.

Quanto accaduto scatenerà anche la furia di Nihat (Berat Yenilmez), che non perderà tempo per far sapere alla sua secondogenita di averlo deluso per non aver partecipato all’evento.

Inoltre il signor Aydin farà anche i conti con i pettegolezzi su Leyla che cominceranno a circolare nel quartiere. In particolare i vicini di casa, quando sapranno la novità, parleranno male della neo sposa per il fatto che soltanto una settimana prima era fidanzata con Osman Isik (Ali Yagci).

La primogenita degli Aydin criticata, Huma vuole dare una mano a Yigit per fare breccia nel cuore di Sanem

L’atteggiamento della sorella di Sanem verrà criticato anche da Ayhan (Ceren Tasci), che esterrefatta crederà che la sua amica si sia presa gioco di suo fratello soltanto perché era rassegnata all’idea di aver perso per sempre Emre.

A questo punto Huma approfitterà della complicata situazione per ostacolare, per l’ennesima volta, la storia d’amore di Can e Sanem. L’ex moglie di Aziz farà di tutto per non essere vista di buon occhio da Leyla, con l’obiettivo di spingere l’aspirante scrittrice a rinunciare a sposare il suo primogenito. Inoltre la dark lady consiglierà a Ygit di seguire i suoi consigli , se vorrà fare breccia nel cuore di Sanem una volta per tutte. Il fratello di Polen in un primo momento rifiuterà la proposta di Huma, ma quando si troverà da solo nel suo ufficio non farà altro che pensare alle parole pronunciate dalla donna senza scrupoli.