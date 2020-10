Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate assisteremo al matrimonio segreto tra Leyla ed Emre. I due giovani, però, avendo organizzato tutto velocemente, non avranno una propria dimora e accetteranno di vivere dalla madre di Can, Huma. La donna ha in realtà un altro piano: rendere la vita difficile a Leyla così da spaventare Sanem e farla allontanare dal fotografo.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda durante il weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can e Sanem, due giovani provenienti da due mondi diversi ma innamorati perdutamente l'uno dell'altro.

Anticipazioni turche, DayDreamer: Emre e Leyla si sposano in segreto

Dopo essersi finalmente ricongiunti, Emre e Leyla saranno consapevoli del fatto che Huma e Mevkibe non sarebbero d'accordo con la loro unione. A quel punto, i due giovani decideranno di sposarsi in gran segreto e racconteranno la verità solo a Can e Sanem, i quali dovranno fare da testimoni al matrimonio. Mevkibe e Huma saranno avvertite da CeyCey, ma non riusciranno ad arrivare in tempo per impedire ai due innamorati di sposarsi. A quel punto, la guerra tra le due donne riprenderà e, in particolare, Nihat dimostrerà di essere molto arrabbiato nei confronti della figlia. Il padre di Sanem, infatti, non capirà perché Leyla ha deciso di fare tutto in segreto e sarà molto deluso dal comportamento di sua figlia.

Huma, però, non si arrenderà e vorrà a tutti i costi dividere Can dalla figlia di Mevkibe. La donna arriverà a servirsi del matrimonio di Leyla ed Emre per evitare il matrimonio tra Sanem e il fotografo.

DayDreamer, spoiler turchi: Leyla ed Emre andranno a vivere con Huma

Una volta sposati, Emre e Leyla si renderanno conto di non avere una dimora dove poter vivere insieme.

A quel punto, Huma attuerà il suo piano e chiederà ai neosposi di andare a vivere da lei, insieme a Can, nella sua grande villa. L'intento della donna sarà quello di trattare male Leyla, in modo da spaventare Sanem e farle fare dei passi indietro nei confronti di Can. Fin da subito, Huma creerà non pochi problemi ai neosposi, assumendo una atteggiamento molto invadente nei loro confronti.

Questo comportamento non piacerà a Sanem, la quale si metterà alla ricerca di una casa da consigliare a sua sorella dove poter vivere con Emre, in modo da evitare che Huma rovini il loro rapporto. La suocera di Leyla, però, riuscirà a raggiungere il suo scopo e mentre Sanem sarà alla ricerca della casa, Huma sarà capace di creare i primi problemi tra Can e Aydin. La donna, inoltre, chiederà a Yigit di avere pazienza e di non perdere le speranze nei confronti di Sanem.