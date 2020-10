Le anticipazioni della Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno in onda sabato 31 ottobre alle ore 14:10 rivelano che ci sarà una svolta amorosa nella storia tra il bel fotografo Can Divit e l'aspirante scrittrice Sanem Aydin. Infatti, Can si sentirà pronto a chiedere alla sua amata di convolare a nozze, ma lei, sapendo di avergli detto una bugia, non intenderà dire il fatidico "sì" prima di aver raccontato come stanno realmente le cose.

La madre di Can mette in atto un piano per separarlo da Aydin

Huma andrà dal figlio per cercare ancora una volta di porre fine alla relazione tra lui e Sanem. Nel contempo, lo staff terrà una riunione nell'abitazione del fotografo per trovare un modo affinché il profumo della Red Mode esca prima di quello di Enzo Fabbri.

A questo punto, Aydin sarà nei guai, perché oltre che tenere sotto controllo la bugia raccontata a Can sul profumo venduto a Enzo Fabbri, dovrà fare i conti anche con i piani diabolici della madre del fotografo, la quale non perderà occasione per metterla in difficoltà. A questo scopo, la donna cercherà di far avvicinare suo figlio a Ceyda, invitandola a casa del fotografo.

Can si reca al rifugio ed ha un momento di nostalgia

Il bel Divit, per non subire lo stress di sua madre, quella sera prenderà la decisione di andare a dormire al rifugio. Lì riaffioreranno tutti i suoi ricordi d'infanzia, quando frugando in una scatola contenente i suoi vecchi giochi, troverà una fotografia di questo era un bambino insieme a sua madre Huma.

Nello stesso rifugio, la coppia si ritaglierà un momento per avere un chiarimento: entrambi hanno da dirsi qualcosa. Aydin vorrà confessare a Can della vendita del suo profumo a Fabbri, mentre lui vorrà farle la proposta di matrimonio. Come andrà a finire? Riusciranno i due giovani innamorati a convolare finalmente a nozze?

Sanem ha intenzione di dire a Can la verità sul profumo

Secondo le Anticipazioni Tv di Daydreamer - Le ali del sogno, Ayhan sarà indecisa se mostrare ad Osman la fotografia di Leyla con Emre che Cey Cey le ha inviato e verrà fermata da Aysus, il quale le chiederà notizie in merito al fidanzamento tra Leyla e Osman di cui gli ha parlato Muzaffer il giorno prima.

Intanto Sanem, intuendo che Can ha intenzione di farle la proposta di matrimonio, esporrà i suoi problemi a Leyla, confessandole che non intenderà accettare se prima non avrà detto la verità al suo amato. Il fotografo, si sa, non ama le bugie, soprattutto se a nascondergli qualcosa sia proprio la persona che più ama al mondo. Allora, Leyla a sua volta parlerà di ciò che affligge Sanem a Emre, il fratello di Can e tutte e due decideranno di interrompere il momento idilliaco tra i due, per far sì che l'aspirante scrittrice non abbia modo di raccontare al fotografo dell'accaduto. Leyla e Emre temono, infatti, che Can una volta scoperta la verità, porrebbe fine alla sua storia con Sanem, lasciando anche l'azienda.

Riusciranno i due ad aiutare Aydin a non perdere Can?