La Serie TV in onda su Canale 5, DayDreamer - Le ali del sogno, ha subito una variazione nella programmazione: dal 26 ottobre verrà trasmessa nei weekend per dare spazio al varietà di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Sulla base delle Anticipazioni Tv, le nuove puntate si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricche di emozioni. Infatti, negli episodi 75 (seconda parte) e 76 del 3 ottobre che andranno in onda dalle 14:45 alle 16, Sanem, determinata, racconterà a sua madre della relazione con Can.

DayDreamer, seconda parte dell'episodio 75: tutti sanno di Can e Sanem

In paese non si parlerà d'altro che della storia tra il fotografo e l'aspirante scrittrice.

Il chiacchiericcio si spargerà così tanto che anche in agenzia, momentaneamente situata nell'abitazione di Can, tutti spettegoleranno sulla notizia che preoccupa ed irrita Sanem. Nel frattempo, Leyla si vedrà clandestinamente con Emre, ma come i fan ben sapranno, ogni segreto nel quartiere ha vita breve! Infatti, ben presto, CeyCey, Ayhan ed anche Osman verranno a conoscenza del segreto di Leyla.

Aylin scopre Emre e lo minaccia

Emre e Leyla vivranno felicemente la loro relazione amorosa e tutto sembrerà andare per il verso giusto. Fino a quando, nell'episodio 76, la sua ex fidanzata Aylin assisterà ad un bacio tra di loro e comincerà nuovamente a minacciare Emre, ricattandolo. La ragazza si rivelerà pronta a far ascoltare le registrazioni compromettenti tra Fabbri, Mine e loro due in cui i quattro fanno un complotto all'insaputa del fotografo, a meno che Emre non lascei Leyla! Il fratello di Can, pur di non litigare nuovamente con lui, si vedrà costretto ad interrompere la sua storia con la ragazza.

Divit ed Emre, infatti, hanno fatto pace da poco: Can ha messo da parte il rancore per i tradimenti del fratello, grazie al sostegno di Sanem.

Can ufficializza la sua storia con Sanem

Intanto Sanem prenderà una decisione importante e coraggiosa: racconterà a sua madre della relazione con il bel Can Divit.

Mevkibe inizialmente andrà su tutte le furie e riterrà opportuno non parlarne neppure con il marito Nihat, ma poi sembrerà finalmente accettare la storia tra sua figlia e il fotografo e vorrà avere un confronto con lui per cercare di capire le sue intenzioni. Ora Can si sentirà libero di urlare al mondo i suoi sentimenti per l'aspirante scrittrice e lo comunicherà anche al suo personale, che sta facendo un po' troppo "Gossip" sulla loro storia.

Riuscirà adesso la coppia a vivere liberamente il proprio amore senza subire altre intromissioni dall'esterno?

Subito dopo l'ufficializzazione della loro relazione, accadrà qualcosa di inaspettato. Infatti Aydin, spostando alcuni documenti sulla scrivania di Divit, romperà una delle due pietre lunari tanto care al fotografo. Un segnale negativo, un cattivo presagio che però non riuscirà a modificare l'umore di Can.