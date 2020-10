Il livello di sopportazione di Patrizia De Blanck nella casa del GF Vip sembra essere al minimo: in pochi giorni, infatti, la contessa se l'è presa prima con Tommaso Zorzi e poi con Maria Teresa Ruta rei, a suo parere, di avere atteggiamenti troppo euforici e "rumorosi" durante la giornata. Alla conduttrice, per esempio, la romana ha rivolto dure parole e insulti davanti a un silenzioso Massimiliano che, assieme a Enock, è tra i favoriti della donna.

L'attacco a distanza di Patrizia alla collega di GF Vip

Negli ultimi giorni, la contessa del GF Vip ha perso le staffe più volte con alcuni compagni d'avventura a suo dire troppo esuberanti.

Dopo aver attaccato con parole forti Tommaso Zorzi, ieri Patrizia se l'è presa con Maria Teresa dopo averla vista aggirarsi per la casa col sorriso sulle labbra e un tono di voce più alto del solito.

Mentre chiacchierava con Elisabetta e Pierpaolo, De Blanck ha detto: "Ma quella cre..., tutta fiera della figlia? C'è un limite. A me fa girare le p...". Non contenta di aver apostrofato la presentatrice con termini che non sono piaciuti affatto ai telespettatori, la romana ha aggiunto davanti a Massimiliano: "È sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride. Ha 60 anni non 20, capisci? Urla, fa cose, gira ma per piacere".

La donna ha trovato il consenso di Elisabetta Gregoraci e in parte anche di Morra, che l'hanno ascoltata senza mai opporsi alle sue dichiarazioni e senza riprenderla per le parolacce che ha rivolto alla Ruta.

Zorzi offeso dalla contessa: fan del GF Vip protestano

"Se vuoi fare la buffona, fallo per un periodo ma non 24 ore su 24. È ridicola, un personaggio inutile", ha detto ancora Patrizia su Maria Teresa. Lo sfogo che la contessa ha avuto contro Ruta è il secondo in pochi giorni: di recente, infatti, De Blanck si è arrabbiata anche per l'eccessivo entusiasmo di Tommaso nella casa.

Mentre i concorrenti del GF Vip giocavano a chi di loro dovesse essere il fantasma del momento (l'inquilino col cappello da strega che tutti gli altri dovevano ignorare per un gioco proposto dagli autori), la romana ha risposto a una richiesta dell'influencer con un suggerimento che ai telespettatori non è piaciuto.

Quando Zorzi ha domandato cosa dovesse fare in un preciso istante della giornata, Patrizia ha detto: "Sparati".

"Mi ha rotto il c... Io già sono inca... nera per la storia della stanza. Si sparasse così almeno la smette di rompere i co....". Anche in questa occasione, nessuno dei vipponi ha "osato" contraddire la contessa oppure farle notare che ha un po' esagerato con le parole che ha rivolto a Tommaso soltanto per un gioco.

Gli spettatori del GF Vip chiedono provvedimenti per Patrizia

Le esternazioni sopra le righe della contessa non sono passate inosservate: i più attenti spettatori del GF Vip (quelli che seguono il programma in diretta su Mediaset Extra), si sono esposti su Twitter per chiedere che siano presi dei seri provvedimenti nei suoi confronti dopo le brutte parole che ha rivolto prima a Tommaso e poi a Maria Teresa.

"Ma come si permette? Essere arrabbiati non giustifica nulla. Ma i provvedimenti quando?", "Non è accettabile far passare questi messaggi in televisione", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social nei quali è stato chiesto alla produzione del GF Vip di punire De Blanck per le cose che sta dicendo contro alcuni compagni di reality.

Gli unici che sembrano andare a genio alla contessa sono, a detta sua, Enock e Massimiliano Morra: gli altri, chi per un motivo chi per un altro, sono sempre meno sopportati da Patrizia soprattutto nei momenti di euforia o di eccessivo divertimento nella casa.