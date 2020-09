Lunedì sera si è riaperta la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Tra i primi concorrenti che sono entrati nel reality, due ex fidanzati che non si sono più visti da quando hanno messo fine alla loro relazione. Stiamo parlando dell'attore Massimiliano Morra e della sua collega Adua Del Vesco. Al Grande Fratello Vip si sono rivisti per la prima volta dopo tanto tempo. I due sono stati protagonisti di un confronto dai toni sereni e gentili. Morra le ha chiesto scusa per come si è comportato quando stavano insieme e le ha anche detto che gli dispiace per come sono andate le cose tra di loro.

Adua ha detto di apprezzare molto il fatto che col tempo abbia capito i suoi errori.

I due ex si confidano con gli altri inquilini della casa sulla loro relazione

Nelle scorse ore, sia Adua Del Vesco che Massimiliano Morra sono ritornati a parlare della loro passata storia d'amore. Con gli altri inquilini della casa hanno confidato le loro sensazioni ed emozioni nel rivedersi per la prima volta dopo tanto tempo. I due hanno anche fatto qualche riferimento alla loro relazione e a come sono andate le cose quando si trovavano sul set di fiction come "Furore" o "Il peccato e la Vergogna". Massimiliano Morra ha fatto due chiacchiere in giardino con l'ex velino Pierpaolo Petrelli. L'attore è ritornato sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia d'amore.

Massimiliano Morra ammette che lui e Adua si sono lasciati in malo modo

Scambiando due chiacchiere in giardino con l'ex velino di Striscia la notizia, Massimiliano Morra ha toccato l'argomento riguardante la sua ex Adua Del Vesco. Il protagonista di fiction di successo targate Mediaset ha dichiarato che lui e Adua si sono lasciati in malo modo e non hanno mai avuto modo di chiarirsi.

Questo perché ha aggiunto l'attore ognuno ha preso la sua strada. Morra ha detto che insieme non sono stati proprio poco, ma un annetto. Entrambi erano molto giovani anche perché Adua è più piccola di lui. Concentrati sulla carriera, hanno fatto moltissime fiction insieme in cui interpretavano entrambi il ruolo dei protagonisti.

Tra le fiction in cui hanno recitato insieme: "Non è stato mio figlio", "Furore2" e "Il bello delle donne". In alcune delle fiction in cui sono stati colleghi, Morra ha detto che già non erano più fidanzati. Come si comporteranno nella casa? Saranno indifferenti l'uno all'altro o avranno modo di chiarirsi e confrontarsi ancora? Non resta che seguire il loro percorso all'interno del reality appena incominciato per scoprire cosa succederà tra i due ex fidanzati. Intanto, pare che entrambi siano di nuovo felici e abbiano ritrovato di nuovo l'amore.