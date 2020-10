Con l'uscita di Franceska Pepe dal #Gfvip è scoppiato il putiferio sui social network. Gli utenti ipotizzano un sabotaggio da parte della Spagna perciò i fan del Grande Fratello hanno chiesto, e ottenuto, l'intervento del Codacons a seguito del quale c'è la possibilità che venga rivalutata la riammissione nel reality della concorrente. Nel frattempo la bella ventottenne sembrerebbe sparita completamente dal web. Potrebbe essere un indizio?

Il Codacons chiede ulteriori indagini sull'eliminazione di Francescka Pepe all'Agcom

In seguito alle polemiche nate sui social per l'eliminazione della Pepe dal GfVip e dopo aver ricevuto migliaia di segnalazioni dai telespettatori, il Codacons ha presentato un esposto ufficiale all'Agcom.

L'associazione a tutela dei consumatori ha dichiarato di essere stata sommersa dalle segnalazioni di telespettatori e utenti del web e ha divulgato il seguente comunicato: "Numerosi screenshot apparsi su social e web documenterebbero i voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del GfVip, una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto".

Franceska Pepe potrebbe rientrare al Gfvip? Ecco gli indizi

Una volta fuori dalla casa del Gfvip la modella, attraverso un post su instagram, si è detta felice per la sua uscita dal programma. In seguito è però sparita completamente dai social network e a differenza degli altri concorrenti non si è vista nei vari salotti televisivi.

Sul web si vocifera che la ragazza sia in isolamento in accordo con la produzione e il suo manager per capire se è possibile il suo rientro nella casa più spiata d'Italia. Nel frattempo Novella 2000 scrive: "Una voce vicina alla produzione confermerebbe quanto sospettato da molti".

Franceska Pepe e le liti con Tommaso Zorzi

Franceska Pepe è stata sin dall'inizio una concorrente che ha suscitato simpatia col suo modo di fare a tratti sfacciato e provocatorio. Le liti con Tommaso Zorzi hanno tenuto incollati alla televisione milioni d'italiani. Inizialmente i due non andavano per niente d'accordo continuando a punzecchiarsi a vicenda ma nei giorni precedenti all'eliminazione sembravano essersi avvicinati.

In un momento di sfogo Tommaso sembrava voler abbandonare la casa del GfVip a causa di un motivo di salute, a consolarlo in quell'occasione è stata proprio Franceska. Nel caso in cui la modella rientrasse in gara potrebbero nascere nuovi sviluppi tra lei e il blogger che sembrano far divertire i fan con i loro simpatici teatrini.