"Inizieremo immediatamente il nostro processo di quarantena e recupero. Supereremo questo insieme!". Questo è il tweet scritto in tarda notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cui dichiara che lui e la moglie Melania sono risultati positivi al test del coronavirus [VIDEO] che viene loro regolarmente effettuato. Il presidente si trova ora con la first lady in quarantena, sotto il controllo dei suoi medici. A contrarre il virus sarebe stata inizialmente Hope Hicks, consulente e assistente fidata del presidente americano. Hicks ha viaggiato con il presidente sull'Air Force One martedì e mercoledì scorsi.

Le critiche al presidente per aver sottovalutato il coronavirus

Il presidente americano, positivo al Coronavirus, è stato ultimamente spesso criticato per la sua risposta alla pandemia di Covid-19 e per aver minimizzato gli effetti del virus, almeno nella fase iniziale. Durante l'incontro di giovedì con l'avversario politico Joe Biden, ha nuovamente minimizzato i rischi e scherzato su chi indossa regolarmente una mascherina, nonostante il ministero della Salute affermi l'importanza delle mascherine per prevenire la diffusione del coronavirus. Trump è stato visto infatti poche volte indossare una protezione per il virus, dichiarando di farlo quando lo reputi necessario. Inoltre, nel dibattito di giovedì sera, Trump ha detto che la fine della pandemia era imminente.

I rischi per il presidente

L'età di Donald Trump, 74 anni, oltre che il sovrappeso, pesa circa 110 kg, rappresentano un forte rischio per la salute del presidente, ma per ora i coniugi non sembrano presentare sintomi. Nelle ultime settimane, a differenza del suo avversario Biden, il presidente americano ha tenuto molte manifestazioni elettorali per favorire la sua campagna, alla presenza di migliaia di persone in tutto il Paese, senza utilizzare le dovute precauzioni in alcuni casi.

Bisogna considerare che al momento negli Usa i morti per Covid sono più di 200mila.

La risposta dei mercati

I futures americani sono scesi nella sessione asiatica dopo la notizia. L'economista senior dell'istituto giapponese Sumitomo Mitsui ha affermato di pensare che i mercati reagiranno in maniera negativa, dando per certa la sconfitta dell'attuale presidente, e che la sua preoccupazione è la possibilità che Trump possa diventare più aggressivo con la Cina dopo aver contratto il virus, avendolo sempre considerato il 'virus cinese'.

Infine, nel caso in cui Trump decidesse di cedere temporaneamente i poteri a Mike Pence ed egli risultasse malato e non in grado di guidare il Paese, i poteri passerebbero direttamente alla democratica Nancy Pelosi.