Alberto Tarallo, produttore della Ares Film, ha deciso di dire la sua verità durante la puntata di Non è L'Arena andata in onda il 4 ottobre. L'Ares Gate, infatti, è uscito fuori in seguito ad alcune dichiarazioni di Adua e Massimiliano all'interno del Grande Fratello Vip. In particolare, il produttore ha affermato che Del Vesco e Morra presenti attualmente nel reality condotto da Alfonso Signorini, in realtà, non sono mai stati insieme e che il loro fidanzamento è stato architettato a tavolino.

Le accuse di Adua e Massimiliano contro Alberto

Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip, si è tanto parlato del passato di Adua e Massimiliano.

I due, infatti, durante una notte trascorsa a confidarsi, hanno affermato di aver passato degli anni molto brutti dovuti sopratutto alla presenza di una persona che hanno definito 'Lucifero'. I due giovani non hanno mai pronunciato il nome di Alberto, ma il riferimento è stato abbastanza chiaro. Dopo le prime confidenze tra Adua e Massimiliano, infatti, molti avevano iniziato a considerare l'Ares Film come una 'setta', dove gli attori venivano manipolati. Tarallo ha affermato durante la sua intervista a Non è L'Arena che inizialmente le dichiarazioni dei due giovani non lo hanno toccato più di tanto, ma in un secondo momento ha provato molta rabbia tanto da sentirsi di intervenire per smentire le loro parole.

Alberto, infatti, ha dichiarato che secondo lui dietro Adua e Massimiliano in realtà ci sia qualcuno che abbia alimentato questo rancore verso di lui.

Tarallo afferma che tra Adua e Massimiliano non c'è mai stata una relazione d'amore

Durante le confessioni con Massimiliano, Adua ha affermato che l'Ares l'ha separata in passato dal suo fidanzato.

Tarallo si è sentito di rispondere a questa accusa, affermando che non sapeva che l'attrice avesse un ragazzo e che lei ha sempre raccontato che la storia con il suo ex fidanzato si era chiusa per altri motivi. Pertanto, Alberto ha dichiarato che la storia d'amore tra Adua e Massimiliano è stata in realtà inventata a tavolino da lui, Losito, Lucherino e Meyer.

Inoltre, il produttore ha affermato che in passato ha dato in prestito una casa alla famiglia della giovane attrice per farle tenere più vicina la sua famiglia, a differenza di quanto raccontato da Del Vesco. Alberto ha dichiarato che, nonostante attualmente Adua parli bene di Gabriel Garko, in passato si è molto lamentata dei suoi atteggiamenti. Infine, il produttore ci ha tenuto a specificare che Massimiliano è stato mandato via dall'Ares da Teodosio, a causa di pesanti accuse di Adua nei suoi confronti. Intanto, negli ultimi giorni Del Vesco ha più volte affermato all'interno della casa del Grande Fratello di essere pronta a dire tutta la verità per non coprire più gli altri.