Nel corso della puntata di domenica 4 ottobre di Live non è la d'Urso si è affrontato anche il delicato tema dell'Ares Gate. Nel mirino ci sono finiti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, i quali sono stati accusati da Enrico Lucherini di non aver mai avuto una relazione.

L'addetto stampa ha anche asserito di non averli mai visti darsi un bacio. Inoltre, l'ospite di Barbara d'Urso ha aggiunto che mentre i due erano impegnati con le registrazioni di una fiction non dormivano neppure insieme. Ad avallare questa versione dei fatti ci ha pensato anche Alberto Tarallo che, invece, era ospite nello stesso giorno a Non è l'Arena.

Le dichiarazioni di Enrico Lucherini su Adua e Massimiliano

In questi giorni Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono al centro di polemiche in quanto accusati di aver inscenato una finta relazione. Barbara d'Urso ha parlato di questo argomento durante la precedente puntata di Live non è la d'Urso e ha intervistato Enrico Lucherini. Quando la conduttrice ha chiesto all'addetto stampa di parlare della relazione tra Adua e Massimiliano, lui ha risposto in questo modo: "Nessuna storia, io credo che Adua Del Vesco non l'abbia mai baciato". Dinanzi queste dichiarazioni, la padrona di casa del programma ha esordito con la frase cult: "Ma questa è una notizia choc". I presenti in studio hanno accennato una risata e poi l'intervista è proseguita.

Le incongruenze sulle affermazioni di Morra

Enrico Lucherini ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli della vita privata di Morra. Ciò che, tuttavia, si è sentito di fornire al pubblico di Live non è la d'Urso è la sua testimonianza in merito a quanto accaduto durante le registrazioni di alcune fiction.

L'ospite di Barbara, infatti, ha detto: "Sia a Zagarolo che sul set lui dormiva in un bungalow e Adua in un altro". Il protagonista, dunque, ha chiosato il suo intervento dicendo di essere convinto che tra i due non ci sia mai stata una storia d'amore. Barbara d'Urso ha messo anche in evidenza delle incongruenze relative alle dichiarazioni di Morra sulla sua relazione con Del Vesco.

L'attore ha confessato al Grande Fratello Vip di essere stato con la collega per un annetto, mentre a Vieni da me aveva parlato di una relazione di circa due anni e mezzo.

La confessione di Alberto Tarallo a Non è l'Arena

A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è stato anche Alberto Tarallo. Massimo Giletti ha ospitato il protagonista nel corso della puntata del 4 ottobre di Non è l'Arena. In tale occasione, il produttore cinematografico ha fornito delle dichiarazioni ancora più precise in merito alla vicenda che riguarda la storia tra Adua e Massimiliano. L'ospite del programma in onda su La 7 ha dichiarato: "La loro storia era completamente finta". In seguito ha aggiunto: "Fu una storia inventata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal compianto Mayer".