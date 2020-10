Il Paradiso delle Signore ogni giorno regala nuove emozioni ai propri telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 28 ottobre, parlano di un litigio tra Roberta e Marcello. La Venere scoprirà che il suo fidanzato è uscito con Salvatore e due ragazze e non la prenderà bene. Intanto Luciano prenderà la decisione di andare via di casa, ma la zia Ernesta farà di tutto per impedirglielo. Vittorio sarà sempre più vicino alla nipotina Serena, mentre Salvatore e Laura saranno molto complici. Infine, Salvatore e Laura sembreranno vicini, ma lui continuerà a pensare a Gabriella.

Al Paradiso delle signore, mercoledì Roberta e Marcello litigheranno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 28 ottobre, raccontano che per Roberta ci saranno momenti di nervosismo. La giovane, infatti, scoprirà che Marcello ha trascorso la serata in compagnia di Salvatore e due ragazze straniere. La signorina Pellegrino si sentirà esclusa e tratterà molto male il suo fidanzato, pensando che lui non tenga abbastanza al loro rapporto. Presto, però, Roberta avrà modo di capire che Marcello la ama moltissimo e si sentirà in colpa per aver dubitato dei suoi sentimenti. Per farsi perdonare, la ragazza organizzerà una cena romantica per Barbieri, grazie all'aiuto di Armando. Nel frattempo, a casa Cattaneo continueranno i momenti di ansia per Luciano.

Dopo aver detto la verità alla zia Ernesta, infatti, il ragioniere vorrà lasciare la casa coniugale.

Nella puntata del 28 ottobre, la zia Ernesta metterà in difficoltà Luciano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre rivelano che, nella puntata in onda mercoledì, Luciano comunicherà a Silvia che non rientrerà la sera dopo il lavoro.

Per lui, però, non sarà così facile ricominciare una nuova vita: la zia Ernesta, infatti, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote per farlo restare ancora in casa con sua moglie. Nel frattempo, per Vittorio Conti, il rapporto con la piccola Serena si farà più intenso e i due saranno sempre più vicini.

Nonostante tutto, Beatrice continuerà a rifiutare l'aiuto che l'uomo ha offerto a lei e alla sua famiglia per uscire dalla difficile situazione economica.

Salvatore ancora confuso sui suoi sentimenti non riuscirà a voltare pagina

Per Salvatore e Laura, infine, grazie ai successi della pasticceria ci sarà un avvicinamento. I due amici saranno molto complici, ma il giovane Amato continuerà ancora a pensare a Gabriella e a soffrire per lei. Il ragazzo sentirà che per lui ancora non è il momento di ricominciare una nuova storia d'amore dopo la delusione ricevuta dalla stilista.