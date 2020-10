Il 24 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dove, per una volta, sembra non si sia parlato di Gemma Galgani. Dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, protagonista della puntata è stato Sirius, alias Nicola Vivarelli il quale, dopo una lunga discussione con gli opinionisti, ha ammesso di essere stato insieme a Veronica, con la quale avrebbe passato una notte di passione. Discorso diverso invece per Michele, che si è confrontato ancora una volta con Roberta Di Padua dopo quanto accaduto nella registrazione precedente. Si è scoperto che il cavaliere ha mentito a Di Padua in relazione ad alcune foto inviate non solo a lei ma anche a Giulia.

U&D, spoiler 24 ottobre: Nicola e Veronica passano una notte di passione insieme

Per una volta la registrazione di Uomini e donne non è iniziata con Gemma. Sabato 24 ottobre, al centro dello studio di Maria De Filippi si è accomodato Nicola Vivarelli (Sirius), il quale ha fatto sapere che mercoledì partirà per lavoro. Nella registrazione precedente, il cavaliere aveva rotto con Veronica ma, da quanto emerso, pare che i due subito dopo la registrazione abbiano chiarito. Sirius ha raccontato di essere andato a casa di lei per chiarire ciò che era avvenuto in studio. I due inizialmente, hanno raccontato di essersi solo baciati e, solo dopo una lunga discussione, Nicola ha ammesso di aver passato una notte di passione con Veronica.

U&D, Sirius e Veronica sono stati insieme, lei nega ma non si arrabbia

Nicola Vivarelli dunque ha ceduto, ammettendo di essere stato insieme a Veronica, la quale ha negato senza tuttavia arrabbiarsi. Una vicenda ancora tutta da scoprire e di cui se ne riparlerà prossimamente. Nella registrazione di U&D del 24 ottobre, si è tornati a parlare anche di Michele che, nella scorsa puntata, era stato oggetto di discussione per delle dichiarazioni che lo stesso avrebbe fatto sul conto di alcune dame del parterre, compresa Roberta Di Padua.

Nella registrazione del 24 ottobre è stato fatto ascoltare l'audio incriminato, che testimonia in effetti, come il cavaliere non abbia risparmiato critiche in particolare a Carlotta e Roberta.

U&D, registrazione 24 ottobre: Michele smascherato, continua a mentire a Roberta

La discussione tra Michele e Roberta è andata avanti ed è venuto fuori fuori che il cavaliere ha mandato a Di Padua degli scatti in cui lui appare seminudo, dicendole di averli mandati solo a lei.

Si scoprirà nel corso della registrazione che Michele ha mentito, visto che le stesse immagini le ha mandate pure a Giulia. Roberta continuerà la conoscenza con il cavaliere? In attesa di scoprire le prossime mosse della dama, spazio anche al percorso del tronista Gianluca. Una delle sue corteggiatrici, Gabriella, ha deciso di andarsene nonostante lui abbia fatto di tutto per trattenerla. Al termine della registrazione, Gianluca è uscito provato dallo studio di Maria De Filippi, forse per riconcorrere la ragazza e convincerla a tornare sui sui passi.

Quanto avvenuto nella registrazione del 24 ottobre, andrà in onda su Canale 5 solo tra qualche settimana. L'appuntamento con Uomini e donne è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.