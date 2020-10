Il Paradiso delle Signore 5 arriverà alla fine della seconda settimana di messa in onda nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre. Secondo le anticipazioni, in questa puntata ci saranno forti emozioni per Vittorio che riceverà una tragica notizia da sua cognata. Al Circolo, intanto, sarà il giorno decisivo per l'elezione della presidenza, mentre al 'Paradiso' tutto sarà pronto per la nuova collezione. La situazione in casa Cattaneo sarà insopportabile per Luciano che verrà a sapere che la permanenza delle sue ospiti sarà molto più lunga del previsto.

Al 'Paradiso' si ammira la nuova collezione di Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 23 ottobre, raccontano che al grande magazzino tutto è pronto per l'uscita della nuova collezione. Vittorio e la stilista Gabriella ammireranno i frutti del loro duro lavoro con orgoglio. In vetrina ci saranno i nuovi capi esposti in compagnia della foto della zia Adelaide che ne è stata la testimonial.

Intanto, la contessa sarà disposta a tutto per mantenere il ruolo di presidente al Circolo e metterà in atto la sua strategia: arriverà il giorno tanto atteso delle elezioni e la tensione sarà alle stelle.

Venerdì 23 ottobre, Luciano non sopporterà più la situazione in casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 ottobre rivelano che, nella puntata in onda venerdì, Luciano comincerà ad essere insofferente.

L'arrivo della zia Ernesta e Stefania ha bloccato i suoi progetti di andare a vivere da solo e questo inizierà a pesare. Il ragioniere penserà di voler portare comunque a termine il proprio obiettivo, quando una notizia rovinerà ancora una volta i suoi piani. La zia Ernesta confesserà ai suoi nipoti di non avere più un posto dove andare a vivere perché è stata sfrattata.

La donna, tra le lacrime, parlerà della sua gravissima situazione economica e i Cattaneo si offriranno inevitabilmente di aiutarla. Stefania e la zia Ernesta resteranno dunque a lungo a casa di Silvia e Luciano e questo peggiorerà la situazione del ragioniere.

Infine, Vittorio tornerà a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Improvvisamente il dottor Conti riceverà una visita inaspettata: quando andrà ad aprire la porta troverà sua cognata Beatrice. La moglie di suo fratello sarà foriera di una tragica notizia per Vittorio che si troverà ad affrontare tutto da solo, dopo la partenza di Marta per gli Stati Uniti.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è al pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 15:55. I telespettatori che non possono seguire la messa in onda su Rai 1 hanno a disposizione la piattaforma Raiplay per rivedere gli episodi già andati in onda.